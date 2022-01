Weinfelden Wer wird Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin? Wir haben eine Auswahl von möglichen Kandidierenden getroffen Am 27. November wird in Weinfelden der Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin gewählt. Es ist wahrscheinlich, dass der derzeitige Amtsinhaber Max Vögeli nicht zur Wiederwahl antritt. Ein Kandidat hat sich für die Wahl bereits zur Verfügung gestellt. Wer könnte sich sonst noch bewerben? Hier sind unsere Vorschläge. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 26.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Roger Simmen hat sich bereits ein erster Kandidat selbst ins Rennen um das Stadtpräsidium gebracht. Dies obschon der amtierende Stadtpräsident sich über die eigene Wiederwahl in Schweigen hüllt. Doch wer könnte sich sonst noch um die Stelle als Weinfeldens Oberhaupt bewerben? Die Lokalredaktion hat sich Gedanken gemacht und spekuliert darüber, wer möglicherweise in Frage kommen könnte und vielleicht sogar Chancen hätte.

Die aufgeführten Personen sind in der Weinfelder Politlandschaft und damit wohl auch bei einem grossen Teil der Bevölkerung bekannt. Die von der Redaktion getroffene Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten ist in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Katharina Alder Bild: Ralph Ribi

Die Weinfelder Buchhändlerin und Besitzerin des Klappentext hat als Parlamentarierin immer wieder gezeigt, dass sie den Willen zur Veränderung hat und brachte einige Ideen ein. Gerade im kulturellen Bereich ist sie gut vernetzt und sehr engagiert. Zudem kann sie als junge Frau der Grünen die neue Generation von Wählerinnen und Wähler ansprechen, die ein Weinfelden ohne Max Vögeli gar nicht kennen.

Als absolutes Gegenteil von der derzeitigen politischen Elite würde sie neue Ideen und frischen Wind in die Verwaltung bringen. Ob es aber ihr Ding ist, sich in ein Korsett der Stadtpräsidentin zwängen zu lassen und die Entscheide der bürgerlichen Mehrheit im Rat zu akzeptieren, bleibt fraglich.

Martin Brenner Bild: PD

Martin Brenner kommt aus einer bekannten Weinfelder Familie, die auch politisch Spuren hinterlassen hat. Doch auch er selbst hat mit seiner sachlichen Politik und dem Jahr als höchster Weinfelder eine Visitenkarte bei den Wählern hinterlassen.

Immer wieder tritt er im Parlament mit Vorschlägen und bei der Ausarbeitung von Kompromissen in Erscheinung, ist aktives Mitglied in Komitees und Fraktionspräsident der Weinfelder FDP. Er wäre ein neues Gesicht aber würde wohl die altbewährte Politik des Amtsinhabers weiterführen. Dennoch wäre es spannend zu sehen, was Brenner mit den Möglichkeiten des Amtes als Stadtpräsident machen würde.

Daniel Engeli Bild: Andrea Stalder

Der amtsjüngste Stadtrat ist ein motivierter und zielstrebiger SVP-Mann. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er seine Kandidatur bekannt gibt. Die politischen Abläufe in Weinfelden kennt er bestens. Er hat in seiner bisherigen Amtszeit gezeigt, dass er anpacken kann und will. Nicht zuletzt das visionäre Projekt rund um die Giessenrevitalisierung zeigt, dass er auch der Umwelt seinen Platz einräumt.

Er weiss, dass dieses Thema gerade bei jüngeren Wählern wichtig ist. Er vereint bürgerliche Werte mit aktivem politisieren und kann so vielleicht auch Wählerinnen und Wähler ausserhalb seiner Partei ansprechen. Mit Unterstützung der grössten Ortspartei ein nicht zu unterschätzender Kandidat.

Ueli Fisch Bild: Urs Bucher

Wenn die GLP bei einer Personenwahl einen Trumpf im Sack hat, dann ist es Ueli Fisch. Der Ottoberger ist bekannt und bei den Wählerinnen und Wählern beliebt. Der Unternehmer hat Format, ist nahbar und politisch etwa mit dem Öffentlichkeitsgesetz sehr erfolgreich. Zudem hat er schon mehrfach äusserst erfolgreich auf kantonaler und nationaler Ebene Wahlkämpfe gefochten.

Er könnte in der Energiestadt Weinfelden eine grosse Mehrheit ansprechen, die sich liberales Gedankengut vom Vorgänger gewohnt ist, aber in der Umweltpolitik vorwärts kommen will. Einer, der sagt, was er denkt, der Visionen hat und dennoch Kompromisse eingehen kann. Die Weinfelder Kandidaten müssten sich in Acht nehmen, sollte die GLP Fisch als Kandidaten portieren.

Valentin Hasler Bild: Mario Testa

Aus einer Unternehmer-Familie stammend ist Valentin Hasler sicherlich vielen Weinfelderinnen und Weinfeldern ein Begriff. Zumal er seit bald 20 Jahren Politik betreibt. Zwar kann er sich in seinem Ressort Kultur, Tourismus und Sport als Stadtrat nicht so sehr in Szene setzen wie Engeli mit dem Tiefbau, doch steter Tropfen höhlt den Stein.

Er kennt die Belange und Sorgen der Vereine. Gerade in Weinfelden als Stadt mit vielen engagierten Vereinen vielleicht ein Pluspunkt. Ein Kandidat, den die Mitte mit gutem Gewissen ins Rennen schicken könnte.

Reto Marty Bild: Mario Testa

Er wäre nicht der erste Stadtschreiber, der sich nach erfolgreicher Wahl im Büro des Stadtpräsidenten wiederfindet. Reto Marty ist sachlich eine höchst valable Person. Wohl niemand sonst sieht so detailliert und vertieft in die Arbeit des Stadtpräsidenten.

Er weiss, wo Weinfelden der Schuh drückt, könnte aber auch neue Ansätze bringen. Vielleicht hätte er gerade auch als Parteiloser gute Chancen, viele Wünsche und Hoffnungen der Weinfelder Bevölkerung zu vereinen und die Stadt weiter zu führen. Die Frage ist, wie Martys Visionen für Weinfelden aussehen würden und ob er den Seitenwechsel überhaupt will.

Turi Schallenberg Bild: PD

Turi Schallenberg kennt Weinfelden bestens. Kann er doch auf den Aufbau der Jugendarbeit in Weinfelden zurückblicken und damit auch auf ein erfolgreiches Kapitel in seinem Berufsleben. Als das Stadtpräsidium in Romanshorn frei wurde, meldete sich der SP-Mann als Kandidat. Es ist also kein Ding der Unmöglichkeit, dass er auch näher an seiner Heimat Bürglen den Sprung in die Exekutive wagen möchte.

In der Politik und Verwaltung bringt er genügend Erfahrung mit. Auch neuen Wegen und Visionen gegenüber dürfte er nicht abgeneigt sein. Er ist ein fast-Weinfelder, der möglicherweise eine erfrischende Aussenansicht nach Weinfelden bringt.

Ursi Senn-Bieri Bild: Mario Testa

Bei den vergangenen Stadtratswahlen erreichte Ursi Senn-Bieri ein Glanzresultat. Die Arbeit der SP-Frau wird geschätzt und anerkannt. Mit Durchhaltewillen und geschicktem Politisieren hat sie in ihrem Ressort einiges erreichen können. Warum also nicht den Sitz des Präsidenten übernehmen und für das erste weibliche Oberhaupt sorgen? Senn hätte das Wissen dazu und die Unterstützung in der Bevölkerung.

Sie würde zudem die Sicht der Frauen stärken, jedoch weder die ältere Generation noch die Jungen vergessen. Gerade mit familienpolitischen Anliegen kann Senn punkten. Und auch, dass sie im Dorf sehr engagiert ist. Eine Frau mit Profil und der Chance, die erste Stadtpräsidentin zu werden.

Michèle Strähl-Obrist Bild: PD

Die Juristin sitzt noch nicht so lange im Weinfelder Parlament. Dennoch hat sie mit ihrer sachlichen Art schon unter Beweis gestellt, dass sie das Rüstzeug für eine politische Karriere hat. Wenn die FDP einen überraschenden Weg gehen will, um den Sitz im Präsidium zu verteidigen, wäre ihre Ortsparteipräsidentin keine schlechte Wahl.

Sie bringt das liberale Gedankengut aus der Partei mit, würde als Frau jedoch eine Möglichkeit bieten, weibliche Wählerinnen ausserhalb der parteipolitischen Grenzen zu finden. Im Wahlkampf jedoch müsste sie noch an ihrem politischen Profil arbeiten, dass sie in ihrer kurzen Amtszeit im Parlament noch nicht so gut zeigen konnte. Was hat sie für Visionen für Weinfelden? Ihre Antwort auf diese Frage dürfte die Wähler interessieren.

Simon Wolfer Bild: PD

Der CVP-Kantonsrat wurde auch schon als Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Haag gehandelt und eine Kandidatur als Vögelis Nachfolger wäre wohl sehr aussichtsreich. Simon Wolfer politisiert seit bald 20 Jahren im Gemeindeparlament und bringt mit seinen Vorschlägen immer wieder Kompromisse zwischen den bürgerlichen und der links-grünen Fraktionen zustande. Er ist jung, dynamisch, Familienvater und hat die aktive Weinfelder CVP im Rücken. Gegen ihn täte sich mancher Gegenkandidat schwer.

Überraschungskandidaten Je nachdem, wie der Wahlkampf verlaufen wird, könnte es auch Überraschungskandidaten geben, die derzeit vielleicht noch nicht so bekannt sind auf dem politischen Parkett, aber die Ambitionen haben könnten, sich im Wahlkampf zu zeigen. Allen voran wäre Manuel Sturzenegger zu nennen. Obschon er die Wahl zum Vizeparlamentspräsidenten nicht schaffte, ist er in Weinfelden gut vernetzt und engagiert. Auch die überparteiliche Gruppe Frauen für Weinfelden wird versuchen, gute weibliche Kandidatinnen zu präsentieren. Bei den Einwohnern Weinfeldens ebenfalls sehr bekannt dürfte Roger Häfner-Neubauer sein. Auch er eine valable Person. Oder Nicole van Rooijen-Rollier. Die CVP-Ortsparteipräsidentin hat den Willen, politisch etwas zu bewirken. (sba)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen