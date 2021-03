Weinfelden «Wenn es schon weniger Polizeiposten gibt, dann müssen die wenigstens am richtigen Ort sein»: Der Stadtpräsident will, dass die Polizei im Zentrum bleibt Mit einer Einfachen Anfrage richten sich die beiden Kantonsräte Max Vögeli und Pascal Schmid an die Thurgauer Regierung. Sie halten gar nichts von den Plänen, den Polizeiposten ins Industriequartier zu zügeln. Mario Testa 12.03.2021, 04.30 Uhr

Max Vögeli und Pascal Schmid vor dem Polizeiposten in Weinfelden an der Pestalozzistrasse. Hier soll er auch bleiben, fordern die beiden Kantonsräte. Bild: Mario Testa

Nach der Schliessung von elf Polizeiposten im Jahr 2019 verbleiben noch deren 16 im Kanton. Mobil soll die Kantonspolizei im Thurgau sein, präsent, gut sichtbar und so auch bürgernah. Einer der verbliebenen Polizeiposten ist jener an der Pestalozzistrasse in Weinfelden, in der Nähe des Bahnhofs und des Stadtzentrums. Nun soll dieser angeblich jedoch aufgelöst und ins Industriegebiet von Weinfelden gezügelt werden.

«Ich habe es zuerst gerüchteweise gehört. Ende Oktober letzten Jahres hat mich der Polizeikommandant über eine mögliche Verschiebung orientiert», sagt Stadtpräsident Max Vögeli. Für ihn und den Stadtrat sind diese Pläne nicht nachvollziehbar.

«Der Stadtrat versteh nicht, dass dieser hervorragende Standort, zentral für die Bevölkerung und mit der Nähe zum Bahnhof und anderer wichtiger Infrastrukturen aufgehoben werden soll.»

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden Bild: Donato Caspari

Er könne sich auch nicht vorstellen, wie dieser Umzug der Öffentlichkeit plausibel zu erklären sei, ergänzt der FDP-Politiker. Der Stadtrat habe die zuständige Regierungsrätin und den Polizeikommandanten sofort informiert, dass er eine Verschiebung des Polizeipostens vom Zentrum an die Peripherie ablehne. Er kritisiert auch, dass die Stadt im Dunkeln gelassen werde über die genauen Umzugspläne. «Auf konkrete Nachfrage gab es bis jetzt keine befriedigende Antwort.»

Einfache Anfrage an die Regierung

Nebst Max Vögeli stört sich auch SVP-Mann Pascal Schmid an den Umzugsplänen. Zusammen haben die beiden Kantonsparlamentarier deshalb am Mittwoch eine Einfache Anfrage an die Regierung eingereicht. «Mit der Einfachen Anfrage will ich Klarheit schaffen, für den Stadtrat und für die Bevölkerung von Weinfelden. Mit Gerüchten und unverbindlichen Aussagen kann ich nichts anfangen», sagt Max Vögeli.

Pascal Schmid, Kantonsrat, SVP Bild: Reto Martin

Mit dieser Anfrage ginge es primär um die Situation in Weinfelden, sagt Pascal Schmid, aber nicht nur. «Unsere Anfrage hat für den ganzen Kanton Gültigkeit. Posten in den Zentren sorgen für eine gute Präsenz der Polizisten und das ist wichtig ‒ sie soll wirklich bürgernah sein.» Nach der Ausdünnung des Postennetzes in den vergangenen Jahren sei ein Wegzug aus den Zentren definitiv der falsche Weg.

«Wenn es schon weniger Polizeiposten gibt, dann müssen die wenigstens am richtigen Ort sein.»

Als Kantonsräte seien sie mitverantwortlich für die strategische Ausrichtung der Polizei, findet Schmid. «In die operative Führung der Polizei mischen wir uns nicht ein, diesen Vorwurf kann man uns nicht machen. Aber es geht um grundsätzliche Fragen der Sicherheit und da müssen wir als Kantonsparlamentarier mitreden.»

Vier Fragen an die Regierung

Ihre Einfache Anfrage gestartet haben sie nicht zuletzt auch wegen der Situation am Bahnhof Weinfelden ‒ dem grössten ÖV-Knotenpunkt im Kanton. Diese habe sich markant zugespitzt, schreiben die beiden Verfasser. Und da sei es ein denkbar schlechtes Signal an die Weinfelder Bevölkerung, wenn die sichtbare Polizeipräsenz im Stadtzentrum reduziert würde.

Von Polizeipräsenz gehe eine stark präventive und abschreckende Wirkung aus. Und sollten betriebswirtschaftliche Überlegungen hinter den Umzugsplänen stehe, sei da ja auch noch die Stadt da, sagt Max Vögeli.

«Wenn es nur um die finanziellen Abwägungen geht, muss man doch zuerst einmal mit der Stadt das Gespräch suchen.»

Max Vögeli und Pascal Schmid hoffen nun, dass sie mit ihrer Einfachen Anfrage die Regierung dazu bewegen können, die Umzugspläne zu kübeln.