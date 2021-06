Weinfelden: Genossenschaft Frohsinn vor dem Ende

Weinfelden Wenn das Restaurant weg ist, fehlt der Inhalt: Die Liquidation der Genossenschaft Frohsinn steht bevor Am 5. Juli entscheiden die Genossenschafter darüber, ob sie ihr Haus an der Wilerstrasse an Pro Natura Thurgau verkaufen. Tun sie dies, verlieren sie wohl auch das Restaurant. Das könnte das Ende für die Genossenschaft und deren Liquidation bedeuten. Sabrina Bächi 30.06.2021, 05.20 Uhr

Das Restaurant Frohsinn wird wohl zur Geschäftsstelle von Pro Natura Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Dass in der Genossenschaft Frohsinn längst nicht mehr alle frohen Mutes sind, ist seit längerem bekannt. An der ausserordentlichen Generalversammlung Ende März haben die Genossenschafter entschieden, mit Pro Natura in Kaufverhandlungen zu treten und das Gebäude an der Wilerstrasse zu veräussern. Die Naturschutzorganisation hat Interesse an dem Haus bekundet, um ihre Geschäftsstelle dort einzurichten.

Am 5. Juli entscheiden die Genossenschafter über einen definitiven Verkauf. 1,4 Millionen bietet Pro Natura als Kaufpreis. Der Vorstand empfiehlt denn auch den Verkauf an die Thurgauer Naturschutzorganisation. Allerdings gibt es auch ein zweites Angebot, über das allenfalls abgestimmt wird. «Die Kingshouse Immobilien sind auf den Vorstand zugetreten und haben gefragt, ob sie ein Kaufangebot abgeben dürfen», sagt Beat Curau, Präsident der Genossenschaft.

Höheres Kaufangebot von Kingshouse Immobilien AG

Er habe das bejaht, schliesslich könne man es nicht verbieten, «aber ich habe klar gesagt, man werde wohl keine Chance haben». Doch Kingshouse Immobilien bieten rund 100'000 Franken mehr als Pro Natura Thurgau. «Die Firma hat natürlich das ganze Areal im Blick», sagt Curau. Über einen Abbruch des Frohsinns kann man zwar nur vermuten, er wäre aber wohl wahrscheinlich, mutmasst der Präsident. Für eine Stellungnahme war die Firma nicht zu erreichen. «Wir favorisieren Pro Natura, weil so das Haus bestehen bleibt und am meisten vom Grundgedanken weiterlebt», sagt Curau.

Obwohl die Gespräche und Verhandlungen mit Pro Natura sehr gut verlaufen seien, bleibt eines immer noch ungewiss: Was passiert mit dem Restaurant? Markus Bürgisser, Geschäftsführer Pro Natura Thurgau, sagt auf Anfrage, dass man die Räume besichtigt und sich Gedanken gemacht habe.

Eine Hülle ohne Inhalt

«So wie es derzeit aussieht, werden wir das Parterre nicht benötigen. Was dort aber sein wird, ist noch nicht klar», sagt Bürgisser. Man wolle nicht falsche Hoffnungen wecken oder das Bestehenbleiben des Restaurants versprechen. «Wir wissen einfach noch nicht genau, was in diesen Räumlichkeiten Platz hat und was möglich ist», sagt er.

Das bringt für die Genossenschaft ein Problem mit sich.

Beat Curau-Aepli, Präsident Genossenschaft Frohsinn. Bild: PD/Lukas Fleischer

«Die Genossenschaft wurde rund um die Beiz gegründet. Fällt diese weg, sind wir nur noch eine Hülle ohne Inhalt», sagt Beat Curau.

Unter Traktandum sechs werden die Genossenschafter deshalb darüber diskutieren, wie es weitergehen soll. Der Vorstand beantragt den Weiterbestand der Genossenschaft.

«Das hätte aber einen Kapitalschnitt von 40 Prozent zur Folge», sagt Curau. Das heisst, der Anteilsschein von 500 Franken hätte dann noch 300 Franken wert. Die Darlehen, den Covid-Kredit sowie auch die Hypothek könnte man aber mit dem Hausverkauf bezahlen.

Eine Liquidation der Genossenschaft ist möglich

Sollten die Mitglieder das jedoch ablehnen, so wird die Genossenschaft liquidiert. «Ich habe gewusst, dass ich nicht für 20 Jahre Präsident der Genossenschaft Frohsinn bleiben werde», sagt Curau, der erst Ende März ins Amt gewählt wurde. Nun sei man an einem Punkt, an dem man das Ende vielleicht auch akzeptieren müsse. «Es war nicht einfach zu erfahren, dass es so wie bisher nicht mehr weitergeht. Nun, ein Jahr später, möchte ich es zu einem guten Ende bringen», sagt Curau.

Wie es danach weitergeht, ist ungewiss. «Vielleicht gibt es in ein paar Monaten die Gewissheit, dass man ein Mittagscafé im Frohsinn anbieten kann. Dafür braucht es dann vielleicht einen Verein. So kann auch wieder Neues entstehen», sagt er. Und: Der Frohsinn Kulturverein wird weiter bestehen bleiben, da er unabhängig von der Genossenschaft ist.

Wehmütig ist Beat Curau nicht. Oder nicht mehr. Als Mitglied der ersten Stunde sei es ihm nun ein grosses Anliegen, die Genossenschaft in einer guten Art zu beerdigen.