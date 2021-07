Wyfelder Friitg: Wenig los wegen Fussball-EM

Weinfelden Weniger Besucher am «Wyfelder Fritig»: Für einmal ruhig, dafür ganz in rot Der Anlass im Stadtzentrum hatte zwar schönes Wetter, aber auch grosse Konkurrenz mit dem Fussballspiel. Christoph Heer 04.07.2021, 17.49 Uhr

Vor dem Wollring: gemeinsam Häkeln macht Spass. Bild: Christoph Heer

Beim Koffermarkt bleiben immer wieder Menschen stehen, plaudern, sinnieren und pflegen Freundschaften. Dies alles abseits von Penaltypunkt, Schweizer Nati und Europameisterschaft. Natürlich fällt auf, dass etliche «Wyfelder Fritig»-Besucher in Rot gekleidet erscheinen, die Meisten von ihnen verschwinden aber pünktlich zum Anpfiff des Spiels der Schweizer Nationalmannschaft. Vorausgedacht haben indes die Mitglieder vom Familienzentrum Region Weinfelden. Die haben kurzerhand einen Fernseher organisiert und diesen unter den Bäumen aufgestellt. Doch zwei ganz junge Besucher interessiert das nicht, sie sind am Fischen. Mit ihrer Angelrute probieren sie ein Präsent zu erhaschen; mit Erfolg. Denn während die Schweizer Fussballer schon früh in Rückstand geraten und später verlieren sollten, sind diese beiden schon jetzt ganz grosse Gewinner; ihre Jubelposen zeugen davon.