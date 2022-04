Weinfelden: GLP-Politiker Ueli Fisch will Stadtpräsident werden

Weinfelden Kandidatenkarussell in Weinfelden dreht weiter: Die GLP schickt Ueli Fisch ins Rennen um das Stadtpräsidium Das Kandidatenkarussell für die Nachfolge von Max Vögeli als Stadtpräsident von Weinfelden dreht weiter. Die GLP schickt den Ottenberger Ueli Fisch ins Rennen. «Das Amt verbindet meine Führungsfunktion mit meiner politischen Leidenschaft. Es würde mir sehr zusagen», sagt Fisch. Mario Testa Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kandidiert für das Weinfelder Stadtpräsidium: GLP-Politiker Ueli Fisch. Bild: Urs Bucher

«Die Grünliberalen möchten mit Ueli Fisch ins Weinfelder Stadtpräsidium.» Mit dieser vorsichtigen Formulierung kündigt die Ortspartei die Kandidatur des Ottenberger Unternehmers und Kantonsrats in einer Mitteilung an. In Weinfelden gebe es einige Themen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, die angegangen werden müssten. «Innovative Ideen, Führungsstärke und Transparenz sind gefordert. Die GLP Weinfelden ist überzeugt, mit Ueli Fisch hier genau die richtige Person für diese Herausforderungen stellen zu können.»

Erste Kontakte bezüglich einer möglichen Kandidatur habe es zwischen der Ortspartei und Fisch schon im vergangenen Jahr gegeben, sagt der Kandidat. «Da war ich noch zögerlich, weil nicht klar war, ob Max Vögeli nochmals antritt. Nun haben wir uns nochmals intensiv mit einer Kandidatur beschäftigt und ich bin zum Schluss gekommen: Das würde mir sehr zusagen.» Als Stadtpräsident könne er seine Führungsfunktion mit seiner politischen Leidenschaft verbinden.

«Für mich ist die Politik ein leidenschaftliches Hobby, danach wäre es ein Vollzeit-Amt.»

Ueli Fisch betont, dass er sich die Gedanken für eine Kandidatur als Stadtpräsident nur bei Weinfelden gemacht hat. «Bei einer anderen Stadt wären mir die Gedanken nicht durch den Kopf gegangen. Aber ich bin von Ottenberg her nach Weinfelden orientiert und die Stadt ist mir ans Herz gewachsen.»

Umzug und Nachfolgelösung im Betrieb

Falls es mit einer Wahl für den GLP-Kandidaten klappt, muss der Ottenberger in die Stadt ziehen. Für ihn und seine Frau Sandra wäre das kein Problem, sagt Ueli Fisch. «Bei uns sind die Kinder ausgezogen. Für uns beide war klar, dass der Weg ohnehin mal nach Weinfelden ins Zentrum geht, weil man irgendwann ja nicht mehr so mobil ist.» Auch die Leitung seines Unternehmens Wederundgut AG in Frauenfeld müsste er bei einer Wahl abgeben. «Ich mache mir schon seit einigen Jahren Gedanken über eine Nachfolge. Da gibt es Optionen, die hätte es schon gegeben, als ich für die Regierung kandidiert habe.»

Ueli Fisch spricht an einer Sitzung im Grossen Rat Thurgau. Dort ist er momentan der Vorstoss-König. Bild: Ralph Ribi

Bei einer allfälligen Wahl würde Fisch das Amt im Alter von 60 Jahren antreten. Er sieht das nicht als Nachteil. «Ich fühle mich noch fit und würde sicher zwei Legislaturen machen wollen.» Er bringe dank seines Alters Lebens- und Führungserfahrung mit, welche Jungen eher fehle.

«Auch ein Netzwerk kann man nur sammeln, wenn man etwas älter ist, ich sehe das Alter eher als Vorteil.»

Weinfelden sei gut aufgestellt und verfüge über gesunde Finanzen. Dennoch gebe es Punkte, die er anpacken würde als Stadtpräsident. «Ich möchte mehr gestalten, ohne Max Vögeli an den Karren fahren zu wollen. Gerade im Gesellschaftlichen braucht es mehr Partizipation. Das wird im Moment zu wenig gewichtet», sagt Ueli Fisch.

Beim Thema Umwelt mache Weinfelden recht viel. «Mit dem Energiestadt-Goldlabel hat man einen guten Stand erreicht. Wichtig ist mir aber auch die Versorgungssicherheit mit neuen Energien. Da will ich Potenzial ausloten.» Wirtschaftlich und gesellschaftlich sei er liberal eingestellt. «Man muss in einer immer diverseren Gesellschaft einen gemeinsamen Nenner finden. Und in der Wirtschaft will ich dank meiner Nähe zu Unternehmungen ein direkter Ansprechpartner sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen