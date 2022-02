Weinfelden: Pächterpaar bringt neues Leben ins ehemalige Giusi's

Weinfelden Weinfelden: Neues Leben im Bistro an der Frauenfelderstrasse Seit dem Auszug des «Giusi's» steht die ehemalige Schmitte leer. Nun hat Inhaber Marcel Preiss neue Pächter gefunden. Hugo Miranda und Katja Müller eröffnen Anfang März ihr Restaurant Siemis. Mario Testa Jetzt kommentieren 23.02.2022, 11.30 Uhr

Katja Müller und Hugo Miranda wirten neu in der alten Schmitte an der Frauenfelderstrasse. Ihr Restaurant heisst Siemis. Bild: Mario Testa

Nach sieben Monaten Leerstand kommt wieder Leben ins Restaurant in der ehemaligen Schmitte an der Frauenfelderstrasse in Weinfelden. Was genau im Inneren vorgeht, offenbart sich den Passanten noch nicht. Die neuen Pächter haben die grossen Glasfronten abgedeckt, um im Inneren ungestört ihre Vorbereitungen auf die Eröffnung treffen zu können.

«Restaurant Siemis» wird das ehemalige «Giusi's Bistro» künftig heissen. «Siemis bedeutet auf Romanisch Traum. Und für mich ist es ein Traum, der mit dem eigenen Restaurant in Erfüllung geht», sagt Hugo Miranda. Er und seine Verlobte Katja Müller pachten das Restaurant. Der Koch und die Finanzberaterin haben sich vor zehn Jahren im Bündnerland kennen gelernt, als Müller die Hotel- und Tourismusfachschule absolvierte – so passt der Name ihres Restaurants für sie beide.

Katja Müller ist in Märstetten aufgewachsen und kennt sich gut aus in Weinfelden. Sie hat ihren Verlobten mit ins Bistro genommen und ihm hat das Ambiente in der sanierten Schmitte sofort gefallen.

«Es ist eine coole Lokalität mit viel Charme.»

Hugo Miranda hat deshalb auch angefragt, als bekannt wurde, dass das «Giusi's» auszieht. Aber da hiess es, es seien bereits Nachfolger gefunden. «Erst als wir dann in der Zeitung gelesen haben, dass es offenbar doch nicht geklappt hat, haben wir erneut Kontakt zu Marcel Preiss aufgenommen – und nun können wir das Restaurant pachten.»

Viele Stationen in der Schweiz

Hugo Miranda ist Portugiese und 34 Jahre alt. Er lebt seit 13 Jahren in der Schweiz und hat hier seine Ausbildung zum Koch gemacht. Seine bisherigen Stationen waren unter anderem das Waldhaus Flims, das Schloss Schauenstein –, wo Miranda bei Starkoch Andreas Caminada in der Küche stand –, das Igniv Bad Ragaz und zuletzt das Restaurant Strauss in Winterthur als Küchenchef.

«Vom Tellerwäscher zum Küchenchef, das trifft voll auf mich zu.»

Trotz der klangvollen Namen der Restaurants in seiner bisherigen Karriere, will Hugo Miranda das «Siemis» nicht zum Gourmettempel machen. «Ich will regionale Produkte verarbeiten. Vom Hof auf den Teller ist mein Credo. Frisch, modern und anders.» Mittags sollen die Gäste zügig essen können. Nachmittags plant Miranda mit einer English Tea Time. Und auch Abends soll die Küche nicht abheben. «Aber dann will ich mir mehr Zeit für die Gäste nehmen und Gastgeber sein. Ich will die Menschen verwöhnen und für sie da sein.»

Das Mobiliar in ihrem Restaurant konnten Miranda und Müller von Marcel Preiss übernehmen. Mario Testa

Die eher kleine Küche – welche für das «Giusi’s»-Team den Ausschlag zum Wegzug gegeben hatte – sieht Hugo Miranda nicht als Problem. «Die Küche ist gut. Es kommt auf die Methode und das Angebot drauf an. Ich sehe da keine Schwierigkeiten.»

Die Finanzchefin im Hintergrund

Katja Müller ist im Hintergrund für das Restaurant im Einsatz und für die Finanzen zuständig. «An Wochenenden werde ich sicher auch mal im Service mithelfen.» Zu Beginn soll das «Siemis»-Team aus zwei Köchen und zwei Servicekräften bestehen, mit zusätzlichen Aushilfen am Wochenende.

«Wir hoffen auf eine stete Entwicklung. Lieber fangen wir etwas kleiner an und wachsen dann mit der Zeit, als dass wir uns schon zu Beginn zu viel aufbürden.»

Am nächsten Freitag, 4. März, ist die Eröffnung des «Siemis» geplant. Von da an soll das Restaurant jeweils dienstags bis samstags zwischen 9.30 Uhr und 23 Uhr geöffnet haben. «Aber natürlich sind wir da flexibel, wenn eine Gruppe später kommt und noch etwas länger bleiben möchte. Das sind einfach die Eckwerte.»

www.siemis-restaurant.ch

