Floorball Thurgau: Weinfelden empfängt und feiert die Aufsteiger

Weinfelden Weinfelden: Der erstklassige Unihockey-Verein lässt sich feiern Am Freitagabend feierte Floorball Thurgau seinen Aufstieg in die Nationalliga A. Mit von der Partie waren viele Fans und etliche Gratulanten. Monika Wick 16.05.2022, 14.05 Uhr

Die Spieler von Floorball Thurgau geniessen den Empfang auf dem Balkon im Haffterhof. Bild: Monika Wick

«Das ist nicht nur eine Geschichte – das ist eine Titelgeschichte, eine Aufstiegsgeschichte», sagt Patrick Marthaler, Vizepräsident von Floorball Thurgau. Seine Freude gilt der Tatsache, dass der Mannschaft der Aufstieg in die Nationalliga A gelungen ist. Mit einem Empfang im Haffterhof wurde die Leistung der Mannschaft am Freitagabend gewürdigt und gefeiert.

Zu Beginn der Feier sind erst ein paar hundert grosse und kleine Fans anwesend, die ihre Liebe zum Verein mit passenden Shirts und Dächlikappen kundtun. Erst als sich Patrick Marthaler fragt, wo denn die Geschichtenschreiber sind, ziehen diese, begleitet vom Lied «Thurgauer» und tosendem Applaus in die Arena ein.

Lobende Worte aus Politik und Sportwelt

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden. Bild: Monika Wick

Erster Festredner ist Stadtpräsident Max Vögeli, der neben einem Präsent Dankesworte, Gratulationen und gute Wünsche im Gepäck hat. In seine Gratulationen schliesst er sämtliche Personen ein, die sich bei Floorball Thurgau engagieren, insbesondere in der Jugendarbeit. «Sie alle spielen eine Rolle und tragen zum Erfolg bei», sagt er. Selbstverständlich schwingt in seinen Worten auch etwas Lokalpatriotismus mit.

«Es lebe Floorball Thurgau! Es lebe Weinfelden!»

Martin Leemann, Chef Sportamt Thurgau. Bild: Monika Wick

Martin Leemann, Chef des Sportamtes Thurgau, überbringt Gratulationen seitens des Kantons und des Sportamtes. «Es macht uns stolz, welche Leistungen Thurgauer Sportler Jahr für Jahr vollbringen», sagt er und liefert gleich Zahlen, die seine Aussage belegen. Weiter hofft er, dass Floorball Thurgau lange Zeit vorne mitmischen kann und weist auf die steigende Beliebtheit des Unihockeysports hin.

«Euer Aufstieg ist die logische Konsequenz für die harte Arbeit, die ihr geleistet habt und nun erteile ich euch für heute Abend die uneingeschränkte Erlaubnis zu feiern.»

Zu guter Letzt wendet sich Beni Kuhn, Präsident von Floorball Thurgau, an die Spieler: «Ich mag es euch von Herzen gönnen, dass ihr das in eurer Karriere erleben dürft und hoffe, dass es erst der Anfang ist.»

Fanmarsch durch die Stadt

Beim anschliessenden Apéro nutzen vor allem die jüngeren Fans die Gelegenheit, sich mit ihren Idolen fotografieren zu lassen, eine Unterschrift auf das T-Shirt geben zu lassen oder ein Wort zu wechseln.

Yannick Rubi, Spieler Floorball Thurgau. Bild: Monika Wick

Sandro Schadegg, Spieler Floorball Thurgau. Bild: Monika Wick

Spieler Sandro Schadegg sagt: «Der Aufstieg bedeutet mir alles, auf ihn haben wir jahrelang hingearbeitet.» Und sein Mitspieler Yannick Rubi sagt: «Das Ziel war schon lange gesetzt, ich bin erleichtert, dass es endlich geklappt hat.»

Nach dem offiziellen Empfang begeben sich die Fans fahnenschwingend auf einen Marsch ins «Thurgauer Dörfli» auf der Sportanlage Güttingersreuti, wo ordentlich gefeiert wird. Für den passenden Soundtrack sorgt DJ Greg, der sich mit seinen legendären Schlagernächten im Firehouse einen Namen geschaffen hat.

Die Fans und Spieler marschieren nach dem offiziellen Empfang durch Weinfelden zur Feier im «Thurgauer Dörfli». Bild: Monika Wick

Für weitere Höhepunkte sorgen die Versteigerung der Shirts der NLA-Mannschaft und die symbolische Übergabe eines Siegerpokals. «Der Pokal stammt aus der NLB-Zeit. Für den Aufstieg gab es keinen», verrät Patrick Marthaler. Bleibt zu hoffen, dass sich die Mannschaft auch an Martin Leemanns Vorgabe hält, nach dem Feiern wieder zu trainieren, um die Titelgeschichte weiter schreiben zu können.