Weinfelden Das Covid-Testhäuschen hat ins alte Feuerwehrdepot gezügelt - wegen der Kälte Die Apotheke Hörmann verlagert das Testcenter in Weinfelden aufgrund des anstehenden Winters um etwa 350 Meter. Ausser dem Ort bleibt aber alles beim Alten. Ein Augenschein. Johanna Lichtensteiger 04.11.2021, 04.30 Uhr

Dieses alte Feuerwehrdepot in Weinfelden fungiert nun als Testcenter. Bild: Mario Testa

Regen und die Temperaturen fallen. Der Winter kündigt sich an. «Aufgrund der anstehenden Kälte waren wir schon länger auf der Suche nach einer Ablösung für das Covid-Testhäuschen. Einerseits wegen der Kunden, aber auch für das Personal», sagt Ursula Hörmann, Inhaberin der Apotheke Hörmann. Diese wurde nun etwa 350 Meter entfernt im ehemaligen Weinfelder Feuerwehrdepot an der Bankstrasse gefunden.

Ursula Hörmann ist die Inhaberin der Apotheke Hörmann in Weinfelden. Bild: Tobias Garcia

«Seit dem Montag, 1. November, wurde das Testhäuschen auf dem Parkplatz aufgehoben, wir schicken alle zum alten Depot», sagt Hörmann. An diesem Ort bot im vergangenen Herbst die Firma Misanto die Tests an. Da sie gesehen habe, dass der Raum ungenutzt war, habe sie nachgefragt, ob es frei sei, und dies habe geklappt, sagt die Apothekerin:

«Allerdings richten wir es ein bisschen gemütlicher ein, das letzte Mal sah es ja aus wie in einem Verhörraum.»

Kein Ende in Sicht

«Ausser dass nun auch die Abrechnung gleich im ehemaligen Depot erfolgt, bleibt der Ablauf gleich. Man braucht keinen Termin», sagt Hörmann. Die Apotheke biete Antigen-Schnelltests für 54 Franken und PCR-Tests für 150 Franken an. Die PCR-Tests sind nur im Testcenter in Weinfelden möglich, denn neben der Testmöglichkeit in Weinfelden organisiert die Apotheke Hörmann noch einen weiteren Standort in Mannenbach. Ursula Hörmann sagt: «Dort muss man sich allerdings vorher anmelden.» Das Testcenter Mannenbach an der Hauptstrasse 3 biete seine Dienste auch am Sonntag an.

Hier im alten Feuerwehrdepot werden die Coronatests in Weinfelden durchgeführt. Bild: Mario Testa

Die Kosten für die Tests wurden Anfang Oktober eingeführt, dies habe zu einem Rückgang von etwa 50 bis 60 Prozent geführt, sagt die Apothekerin: «Wir sind aber noch immer gut beschäftigt und gerade mit dem Umplatzieren gibt es derzeit viel zu organisieren.» Sie sagt:

«Ich sehe kein schnelles Ende für die Tests.»

Ausser die Gemeinde brauche den Raum, plane sie, in vorhersehbarer Zukunft im ehemaligen Feuerwehrdepot zu bleiben.

Hinweis: Genaue Zeiten und Adressen unter www.apotheke-hoermann.ch