Weinfelden Vom Gewerbegebiet zum Wohnquartier: Thomas Bornhauser plant eine grosse Überbauung Die Bornhauser Holzbau AG plant einen Neubau der Produktionshallen im Weinfelder Industriequartier an der Dufourstrasse. Anstelle der frei werdenden Produktionsstätte in der Bannau soll eine Wohnüberbauung entstehen. Mario Testa 03.02.2022, 04.20 Uhr

Auf dem Gelände der Bornhauser Holzbau AG soll bis in drei Jahren eine Wohnüberbauung entstehen. Bild: Mario Testa

Die Gebäude der Bornhauser Holzbau AG standen lange Jahre ausserhalb der Weinfelder Dorfgrenzen. «Als Jakob Bornhauser hier vor 135 Jahren seinen Einmannbetrieb gegründet hat, gab es rund herum nur Äcker und Wiesen», sagt Thomas Bornhauser. Unterdessen ist das grosse Produktionsgelände zwischen Giessen, Lager- und Gaswerkstrasse aber längst komplett überbaut – nördlich der Lagerstrasse ist ein Wohnquartier entstanden, südlich ein Industriegebiet. «Der Holzbau hat sich in den vergangenen Jahren brutal verändert. Wir brauchen für den Betrieb mehr Platz und den finden wir hier nicht mehr.»

Deshalb plant die Bornhauser Holzbau AG auch den Umzug an einen neuen Standort im Industriegebiet zwischen Dufour- und Brunnenwiesenstrasse. «Wir wollen das Baugesuch für den dortigen Neubau in zwei Wochen einreichen», sagt Thomas Bornhauser, der die operative Führung seines Betriebs vor drei Jahren an Sohn Jean-Pierre und den langjährigen Mitarbeiter Christoph Walter übergeben hat.

«Die Betriebsübergabe und der geplante Neubau der Produktionshalle waren dann auch der Auslöser, dass wir uns Gedanken zur Zukunft des jetzigen Standorts gemacht haben.»

Zukünftig soll dort nicht mehr gesägt und gehämmert werden, sondern gewohnt. «Wir planen hier eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern und insgesamt zwischen 50 und 60 Wohnungen», sagt Thomas Bornhauser. Heissen soll die Wohnüberbauung wie das 8000 Quadratmeter grosse Areal, auf dem sie zu stehen kommt: Bannau.

Umzonung und Gestaltungsplan waren nötig

Um die Baupläne in die Tat umzusetzen waren für Thomas Bornhauser, der die Bornhauser Immobilien AG führt, viele administrative Aufgaben zu bewältigen. «Wir mussten bei der Stadt eine Umzonung von Arbeitszone zur Wohn- und Arbeitszone beantragen. Sie wurde an der Sitzung des Stadtparlaments vom September 2020 dann auch deutlich bewilligt.»

Thomas Bornhauser mit dem Modell der geplanten Überbauung Bannau. Bild: Mario Testa

Danach sei in Zusammenarbeit mit der Stadt Weinfelden ein Gestaltungsplan für das Gebiet erstellt worden. «Nachdem dieser nun vorliegt, habe ich für unser Projekt einen Architekturwettbewerb durchgeführt und vier Architekturbüros dazu eingeladen. Gewonnen hat ein Weinfelder Büro», sagt Bornhauser.

Die Pläne sehen nun eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern vor. Sie sind drei Vollgeschosse mit einer Attikawohnung obendrauf. Die Gebäude verfügen über Flachdächer, auf welchen Solarpanels installiert werden. «Wir bauen mit Holz im Minergie-P-Standard. Das Kellergeschoss und die Tiefgarage werden betoniert», sagt Thomas Bornhauser. «Der allergrösste Teil des Holzes kommt aus der Schweiz.» Ein Teil der rund 50 bis 60 Wohnungen sollen künftig vermietet werden, der überwiegende Teil jedoch ergibt Eigentumswohnungen. Im Gebäude an der Lagerstrasse seien auch Gewerberäume eingeplant.

Die Fernwärmezentrale, in der die Bornhauser Holzbau AG Holzabfälle und Schnitzel verbrennt und mehrere Gebäude im ganzen Quartier damit beheizt, soll im Zuge des Neubaus auch ersetzt und modernisiert werden.

Das Haus der Familie bleibt stehen

Was von den jetzigen Gebäuden stehen bleiben soll, ist einzig das jetzige Bürohaus. «Für mich hat dieser Entscheid auch sentimentale Gründe. Dieses Haus hat sich seit 1887 entwickelt, hier wurde gewohnt und gearbeitet», sagt Thomas Bornhauser. Ebenfalls sei angedacht, das vierte Mehrfamilienhaus erst in einer zweiten Etappe zu errichten, denn dafür muss auch das Einfamilienhaus an der Kreuzung Gaswerk- und Bannaustrasse weichen.

Die Kosten für die ganze Überbauung schätzt Thomas Bornhauser auf 35 bis 40 Millionen Franken. «Wir sind zwar schon länger im Immobilienbereich tätig, aber dieses Projekt ist ein rechter Lupf.» Bis im Sommer will er eine Baueingabe machen und hofft auf den Baustart im Jahr 2023. Der Erstbezug der Überbauung Bannau soll dann im Jahr 2025 möglich sein.