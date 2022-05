Vier Frauen haben in einer Weinfelder Villa eine WG gegründet

Weinfelden Vier Frauen, zehn Zimmer und der Geist von Fräulein Schaad: Einblick in das Leben der Villa-WG Claudia Bieg, Silvia Egger, Jenny Wienrich und Kunga Rinchentsang wohnen in der Villa Schaad in Weinfelden. Die Frauen-WG hat sich in dem fast hundertjährigen Haus heimelig eingerichtet und wirbt für alternative Wohnformen im Alter. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.10 Uhr

Drei der vier WG-Frauen: Claudia Bieg, Kunga Rinchentsang und Silvia Egger in ihrem Garten vor der Villa. Bild: Sabrina Bächi

Zehn Zimmer – aber nur eine Dusche gibt es. Ein pompöser Kronleuchter hängt im Esssaal, dafür ist die Küche alt, die Tapeten auch. Aber das ist den vier Frauen zwischen 30 und 65 Jahren egal. Sie haben in der Villa Schaad ein neues Zuhause gefunden und könnten glücklicher nicht sein. Claudia Bieg, Silvia Egger und Jenny Wienrich leben seit Oktober in der Villa Akazienhof, wie sie eigentlich heisst. Neu dabei ist Kunga Rinchentsang. Sie haben in der Villa eine WG gegründet, die «ganz wunderbar funktioniert», wie sie stets betonen.

Natürlich, einen Ämtliplan gibt es auch. «Aber viele Arbeiten machen wir gemeinsam», sagt Jenny Wienrich. Sie hat die Villa als ideale WG entdeckt, als sie bei einem Event durch die Räume ging. «Silvia, Claudia und ich haben schon öfters über alternative Wohnformen im Alter diskutiert», erzählt sie. Da mussten die drei nicht lange überlegen, und fragten an, ob nach der Nutzung als Eventstätte die Villa eine WG sein könnte.

«Der Verwaltungsrat war sehr offen und begeistert von unserer Idee», erzählt Silvia Egger. «Allerdings waren sie etwas skeptisch, weil wir nur eine Dusche haben, ob das überhaupt geht», sagt sie und alle lachen. Kein Problem für die unkomplizierte Frauengemeinschaft.

Die Villa Schaad, die eigentlich Villa Akazienhof heisst. Bild: Sabrina Bächi

Ein Ämtliplan und viele gemeinsame Aufgaben

Claudia Bieg flickt die kaputten Kleider, Silvia Egger ist Villawartin und Ansprechperson für Handwerker, Jenny Wienrich bündelt die Zeitungen und Kunga Rinchentsang ist für die Grünabfuhr zuständig. Sie teilen sich ein Auto, dafür stehen etwa acht Velos in der Garage. Sie haben einen Whatsapp-Chat, um sich zu informieren, falls doch jemand abends nicht zu Hause ist. Wer kocht, muss nicht abwaschen und wenn Gäste kommen, steht das in einer Liste. Die Wäsche macht, wer gerade Zeit hat.

«Das funktioniert so ganz wunderbar. Und wenn mal etwas nicht mehr stimmt, sitzen wir zusammen und besprechen das», sagt Jenny Wienrich.

Einblick in den Esssaal mit grossem Kronleuchter. Bild: Sabrina Bächi

Bedenken gab es nur bei der Zimmeraufteilung. «Ich hatte fast schlaflose Nächte, weil ich mir so intensiv überlegte, wie wir es aufteilen sollen», sagt Jenny Wienrich. «Aber am Ende ging es überraschend einfach», sagt Egger. Jede habe einfach gesagt, welches Zimmer sie will und so sei es gerade aufgegangen. Beim Gang durch die Villa zeigen sie freudig die heimelig eingerichteten Zimmer.

Fräulein Schaad geistert durchs Haus und bringt Geschenke

Keines ist wie das andere und im Obergeschoss funktioniert sogar noch die Klingel fürs Personal. «Es ist schon ein sehr spezielles Haus», sagt Claudia Bieg. Die vier glauben gar, dass ihr Hausgeist, das Fräulein Schaad, manchmal zu Besuch kommt. «Sie bringt uns immer Geschenke», sagt Bieg und lacht. So gibt es in der Villa nun ein paar Schuhe, ein Silbertablett, ein Badetuch und ein WC-Bäseli, von denen niemand weiss, woher sie kommen und wem sie gehören.

Fräulein Schaad und die Villa Helene Schaad wurde 1921 als Älteste von vier Mädchen in Weinfelden geboren. Sie war die Tochter von Anna und Hermann Schaad, der an der oberen Bahnhofstrasse ein Geschäft für Kunstblumen betrieb. Heute ist dort das Blumengeschäft Floristikdesign beheimatet. Helene Schaad war einst verlobt, hat aber nie geheiratet. Ab 1954 arbeitete sie im Familienbetrieb mit. Sie ist in der Villa an der Thurbergstrasse aufgewachsen und lebte nach dem Tod ihrer Eltern, die 1973 und 1977 verstarben, alleine in der Villa. Helene Schaad führte bis 1983 den Familienbetrieb weiter. Sie lebte sehr zurückgezogen, nur wenige haben die Villa von innen gesehen und so vereinsamte der Ort zusehends. 2015 verstarb das Fräulein Schaad nach kürzerem Aufenthalt in einem Alterszentrum. (sba)

Bis vor ein paar Jahren hat Fräulein Schaad selbst noch im Haus gewohnt. Um die Villa wieder bewohnbar zu machen, musste vor allem alles Elektrische erneuert werden. Ebenso gab es neue Küchengeräte. Doch das fast hundertjährige Haus hat immer noch seine Tücken.

«Also bügeln können wir eigentlich nur im Keller, weil überall sonst gleich die Sicherung rausfliegt», erzählt Bieg.

Und auch den Föhn darf frau nur bis Stufe zwei einstellen. «Sonst, zack, wird alles dunkel», sagt Kunga Rinchentsang und alle lachen. Ebenfalls etwas zugig ist es im Winter wegen der alten Fenster. Doch die Damen wissen sich zu helfen – Schafwolle dämmt nun die zugigen Bereiche.

Auch die speziellen Brünneli machen den Charme der Villa aus. Bild: Sabrina Bächi

Inspiration für alternative Wohnformen in der Stadt

Eigentlich wollten die vier auch einige grössere Anlässe wie Lesungen oder Ähnliches in der Villa für Freunde veranstalten. Bisher kam jedoch stets so viel Besuch, dass man die Zeit dafür noch nicht gefunden habe. «Viele unserer Freunde wollen wissen, wie wir leben. Manche finden es toll, andere könnten es sich nicht vorstellen», erklärt Claudia Bieg.

Die vier Frauen sind sich aber einig: Sie wollen nicht alleine leben und Räumlichkeiten für alternative Wohnformen sind in Weinfelden noch nicht zu finden. «Das ist sehr schade, weil es sicher auch ein Bedürfnis ist», sagt Bieg.

Mit ihren Erfahrungen wollen sie anderen Mut machen, sich selbst zu überlegen, welche Wohnform für sie passend ist. Und allenfalls auch Architekten inspirieren, nicht nur Einfamilienhäuser oder Blockwohnungen zu bauen. Für die vier Frauen sind die Vorteile klar. Kunga Rinchentsang sagt:

«Es ist einfach so schön, wenn man nach Hause kommt und jemand da ist und auch Hallo ruft. Es ist nicht nur ein Haus, es ist eine Heimat.»

