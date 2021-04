Weinfelden

Viel Staub, Balken und altes Gemäuer: So sieht es momentan im Gasthaus «Trauben» aus

Die Bauarbeiten im Gasthaus zum Trauben sind in vollem Gang. Derzeit werden die Wände verputzt und die Böden gemacht. Baukommissionspräsident Bruno Mästinger zeigt in einem Rundgang, was sich im Innenleben des altehrwürdigen Gebäudes alles geändert hat.