Weinfelden macht bei "schweiz.bewegt" mit

Weinfelden Unihockey im neuen Format – Weinfelden ist mit dabei Die Unihockeyclubs Floorball Thurgau und UHC Emotion Weinfelden leisten ihren Beitrag zum Programm schweiz.bewegt. Er stellt den ganzen Monat Mai ein Floorball-Feld beim Thomas-Bornhauser-Schulhaus zur Verfügung. 05.05.2022, 16.35 Uhr

Die Mitglieder der Weinfelder Unihockey-Vereine bauen das Floorball-Feld auf dem Sportplatz des Thomas-Bornhauser-Schulhauses auf. Bild: PD

Bis am 29. Mai 2022 steht beim Schulhaus Thomas Bornhauser in Weinfelden ein öffentliches Street-Floorball-Feld für die Weinfelder Bevölkerung bereit. Mit einem Match kann gleichzeitig der Stadt Weinfelden zur bewegtesten Gemeinde der Schweiz verholfen werden. Die beiden Vereine Floorball Thurgau und der UHC Emotion Weinfelden stellen dieses Angebot für die nächsten Wochen zudem den Schulen und der Öffentlichkeit zur freien Verfügung.

Street Floorball ist einfach, benötigt wenig Material und hat das Ziel, dass sich alle bewegen und Spass haben. Street Floorball ist die Bezeichnung für eine neue Form des Unihockeys. Neu vor allem deswegen, weil es draussen stattfindet. Die Idee ist es, noch mehr Menschen in der Schweiz für das Unihockeyspielen zu begeistern. Beim Street Floorball gibt es keine fixe Spielform. Es kann die Spielform gewählt werden, welche in der jeweiligen Situation am besten passt.

schweiz.bewegt in Weinfelden

Im Mai ist die gesamte Schweizer Bevölkerung aufgerufen, sich zu bewegen und so am «Gemeinde Duell» teilzunehmen. Bei diesem nationalen Wettbewerb mit dabei ist auch die Stadt Weinfelden. Bewegungsminuten können mit der kostenlosen App auch auf dem Street-Floorball-Feld gesammelt werden. Dabei kann der Gemeinde Weinfelden zur «bewegtesten Gemeinde der Schweiz» verholfen werden. (red)

Aufstiegsfest Am Freitag, 13. Mai, veranstaltet Floorball Thurgau ein grosses Fest anlässlich des Aufstiegs in die NLA. Um 18 Uhr beginnt der Anlass mit dem offiziellen Empfang durch Stadtpräsident Max Vögeli und den Chef des Sportamts Thurgau, Martin Leemann, im Haffterpark beim Stadthaus. Um 18.45 Uhr folgt der Fanmarsch durch Weinfelden zum Thurgauer Dörfli in der Güttingersreuti. Dort wird der Aufstieg ab 19.30 mit DJ Greg gefeiert.

www.coopgemeindeduell.ch/gemeinden/weinfelden-12585