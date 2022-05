abstimmungen Umfrage zeigt: Viel Goodwill für die Bankstrassen-Initiative in Weinfelden Eine Blitzumfrage zur Weinfelder Volksinitiative vom 15. Mai zeigt eine grosse Unterstützung für den Verbleib des Areals in städtischer Hand. Von 20 Befragten bevorzugen nur drei die Abgabe im Baurecht, wie es der Weinfelder Stadtrat will. Mario Testa Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.55 Uhr

Eine Frage der Perspektive: Soll das Areal Bankstrasse im Besitz der Stadt bleiben oder nicht? Bild: Mario Testa

Eine Blitzumfrage zur Weinfelder Volksinitiative vom 15. Mai zeigt eine grosse Unterstützung für den Verbleib des Areals in städtischer Hand. Mario Testa Am 15. Mai stimmen die Weinfelderinnen und Weinfelder über die Volksinitiative «Die Bankstrasse gehört uns allen» ab. Die Befragten haben sich ihre Meinung gemacht.

Steven Müller. Bild: Mario Testa

Steven Müller: «Ich werde die Initiative annehmen. Ich finde, die Stadt kann das an die Hand nehmen und etwas aus dem Areal machen. Sie kann ein Projekt auf den Weg bringen aber ich fände es auch gut, wenn sie etwas eigenes dort realisiert.»

Valerio Lombardo. Bild: Mario Testa

Valerio Lombardo: «Ich fände es schade, wenn das Areal verkauft würde. Ich verbinde mit der Bankstrasse gute Jugenderinnerungen, da ich dort oft im Jugendtreff war. Etwas schwierig finde ich, dort Sozialwohnungen zu bauen. Aber ansonsten soll die Stadt etwas daraus machen, privat wird ja schon viel gebaut.»

Susanne Brunschweiler. Bild: Mario Testa

Susanne Brunschweiler: «Ich stimme gegen die Initiative. Die Stadt ja bereits diverse Projekte vorgelegt, eine Bedarfsabklärung durchgeführt und eigentlich ist alles vorbereitet. Ich finde die Stadt muss nicht Land horten und Bauherr spielen, da hat sie andere Aufgaben zu erledigen.»

Yves Zbinden. Bild: Mario Testa

Yves Zbinden: «Ich finde, das Areal soll der Stadt bleiben. Das Gebäude ist ja gar nicht so alt, das könnte man auch neu nützen. Ich habe einfach angst, dass wenn man es abreisst wieder ein Ärztezentrum oder überteuerte Wohnungen hier entstehen. Wenn das Areal weiterhin der Stadt gehört, haben wir auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht.»

Sabrina Haag. Bild: Mario Testa

Sabrina Haag: «Ich bin dafür, dass die Stadt das Areal Bankstrasse verkauft. Die Stadt sagt ja, sie könne den Platz selber nicht brauchen. Ich bin gespannt, was hier gebaut wird.»

Stefanie Passannante. Bild: Mario Testa

Stefanie Passannante: «Ich finde es nicht einfach, mir eine Meinung zur Initiative zu bilden. Aber grundsätzlich bin ich immer für den Erhalt von älteren Gebäuden, auch wenn das nicht das Hauptziel der Initiative ist.»

Gisela Reiter. Bild: Mario Testa

Gisela Reiter: «Wieso soll die Stadt immer alles verkaufen? Sie soll es doch behalten.»

Barbara Rohner. Bild: Mario Testa

Barbara Rohner: «Ich würde sagen, die Stadt soll die Bankstrasse doch behalten, auch wenn dann etwas Neues entsteht. Die Stimmbürger sollen schlussendlich mitbestimmen können, was gebaut werden soll.»

Peter Leuenberger. Bild: Mario Testa

Peter Leuenberger: «Ich habe bereits abgestimmt und Ja zur Initiative gesagt. Das Areal befindet sich an einem so ein zentraler Platz und deshalb sollte es die Stadt nicht aus der Hand geben. Man kann ja auch in der Zukunft dort etwas bauen, es muss ja nicht sofort passieren. Die Häuser sind bis auf den ehemaligen Jugendtreff ja noch in einem ganz passablen Zustand. Es besteht also kein Grund zur Eile.»

Marianne Gremlich. Bild: Mario Testa

Marianne Gremich: «Ich bin für die Initiative. Man soll das Areal nicht einfach verkaufen und schon wieder Blöcke hinstellen. Das Areal gehört der Stadt und soll ihr auch bleiben.»

Heinz Schadegg. Bild: Mario Testa

Heinz Schadegg: «Für mich ist ein Verkauf die bessere Lösung. Die Stadt soll nicht als Bauherrin auftreten, Private nicht konkurrieren. Sie hat andere Aufgaben. Die städtischen Bedürfnisse wurden ja sauber abgeklärt und es sind keine vorhanden. Ich bin überzeugt, dass Private da ein tolles Projekt realisieren.»

