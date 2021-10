Paul Ruckstuhl hat die Thurgauer Tagblatt Schlaepfer AG im Jahr 1968 gegründet. Ab 1973 druckte der Verleger in Weinfelden und Kreuzlingen diverse Zeitungstitel wie das «Thurgauer Tagblatt», den «Thurgauer Volksfreund» und die «Schweizerische Bodenseezeitung». Der Firmensitz an der Schützenstrasse wurde mehrmals erweitert und aufgestockt. Ende 2004 löste sich TTW aus der Zeitungskooperation und stellte die Zeitungsherstellung ein. Heute beschäftigen die Thurgauer Tagblatt AG in Weinfelden und die Druckerei Bodan AG in Kreuzlingen etwa 40 Mitarbeitende.