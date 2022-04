Napoleon in Weinfelden: Ergötzliches startet in zweite Staffel

Weinfelden Thomas Götz zieht mit Napoleon auf die Bretter im Theaterhaus Thurgau Vom 21. bis 23. April zeigt der Weinfelder Kabarettist die zweite diesjährige Staffel seines Programms «Ergötzliches» im Theaterhaus Thurgau. Die Themenfindung findet er momentan eher schwierig. Mario Testa 13.04.2022, 16.00 Uhr

Kabarettist Thomas Götz in seiner Rolle als Napoleon. Bild: Nana Do Carmo (2007)

Lang ist es her, seit Thomas Götz in die Rolle des Napoleons geschlüpft ist. Ob ihm die weiten Kleider noch gehen, wird sich kommende Woche zeigen, wenn er mit seinem Bühnenpartner Daniel Felix zur zweiten diesjährigen Staffel von «Ergötzliches» im Theaterhaus Thurgau antritt. «Der Krieg in der Ukraine schreit ja nach einem Auftritt von Napoleon», sagt Götz, auch wenn Krieg für ein kabarettistisches Programm sicher ein heikles Thema sei. «Wir haben auch überlegt, ob wir es weglassen sollen. Aber wie schon die Pandemie ist er ein Thema, wenn auch kein schönes.»