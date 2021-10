Weinfelden: Irina Matti bringt Theater und Konzerte in die Stadt

Weinfelden Theater Konzerte Weinfelden lässt die Kultur im Winter wieder aufleben Viermal Musik und fünfmal Theater stehen diese Saison auf dem Programm des Kulturvereins. Am 14. November startet der Reigen. Mit Irina Matti präsidiert neu eine Zürcher Gymnasiallehrerin den Vorstand. Mario Testa 13.10.2021, 04.10 Uhr

Die neue Präsidentin Irina Matti und Vizepräsidentin Katja Hess vom Verein Theater Konzerte Weinfelden freuen sich auf die Kulturanlässe im Rathaussaal. Bild: Mario Testa

Irina Matti tritt in die grossen Fussstapfen von Roland Harders. Der 53-jährige Winterthurer zog die vergangenen zwölf Jahre lang die Fäden für den Verein Theater Konzerte Weinfelden. «Roland hat sehr vieles abgedeckt. Jetzt müssen wir die Karten neu mischen im Vorstand», sagt Vizepräsidentin Katja Hess. «Er hat es super gemacht, jetzt sind wir gefordert.»

Dass der Verein überhaupt weiter existiert, stand lange auf der Kippe. «Wir haben uns im Vorstand überlegt, ob wir weitermachen sollen, nachdem wir die vergangene Saison komplett absagen mussten», sagt Vizepräsidentin Katja Hess.

Grosse Unterstützung der Gönner

«Wir geniessen eine sehr grosse Unterstützung seitens unserer Gönner und der Stadt.» Die Leute freuten sich auch auf das Programm, sie wollen wieder kommen, das habe sie gut gespürt. «Deshalb machen wir weiter.» Dazu musste der Verein aber das Präsidium neu besetzen. In der 30-jährigen Gymnasiallehrerin Irina Matti fand Katja Hess dann auch eine neue Präsidentin.

«Ich habe sie angefragt, und sie hat ganz spontan zugesagt. Sie ist für uns ein Glücksfall.»

Die 30-Jährige kann mit ihrem Engagement für den Verein Theater Konzerte Weinfelden gleich zwei Leidenschaften abdecken: «Ich liebe Literatur, und auch Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben», sagt sie, die Deutsch und Französisch studiert und das Lehrdiplom gemacht hat. Als Siebenjährige hat sie begonnen Violine zu spielen, später folgte sie ihrer Japan-Affinität und lernte die japanische Trommel, sang in Ensembles und organisierte schon in jungen Jahren gerne Events.

Drei Jahre in Japan

Lange gearbeitet als Gymnasiallehrerin hat sie nach ihrem Studium nicht. Mit ihrer Schwester zog sie raus in die Welt und lebte die vergangenen drei Jahre in Japan. «Eigentlich wollte ich dort zuerst die Sprache lernen, doch nach einem Monat hatte ich bereits einen Übersetzer-Job. Intensiv in die Sprachschule bin ich deshalb erst zu Ende meines Aufenthalts in Japan», sagt Matti. Seit ihrer Rückkehr arbeitet sie in der Universität Zürich als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und studiert an der Hochschule der Künste Sounddesign. Sie wohnt auch in Zürich.

Irina Matti, neue Präsidentin des Vereins Theater Konzerte Weinfelden. Bild: Mario Testa

Vom Verein Theater Konzerte Weinfelden wusste Irina Matti nur soviel, dass er existiert und kulturelle Veranstaltungen organisiert. Sie habe aber bereits ein paar Vorstandsmitglieder gekannt.

«Und da ich hier Literatur und Musik kombinieren kann, habe ich schnell zugesagt.»

Das diesjährige Programm mit vier Konzerten und fünf Theaterabenden musste Matti noch nicht planen. Der Verein konnte fast alle Künstler, deren Auftritte 2020 abgesagt werden mussten, auch für diese Saison verpflichten, wie Katja Hess sagt: «Nur mit dem Norea Trio hat das nicht geklappt, deshalb machen wir mit dem Trio Artemis nun den Auftakt. Zum 100. Geburtstag des Tango-Nuevo-Erfinders Astor Piazzolla spielen wir seine Musik gemeinsam mit dem Bandoneonisten Marcelo Nisinman.»

Programm Winter 2021/22 Theater Konzerte Weinfelden 14. November – Trio Artemis und Marcelo Nisinman «Tribute to Astor Piazzolla»

17. November – Theater Kanton Zürich «Central Park West»

3. Dezember – The Sam Singers «Swinging Christmas»

11. Dezember – Gerhard Polt und die Wellbrüder aus'm Biermoos

27. Januar – Theater Ariane «Effi Briest»

6. März – Guitar Spots «Saitenwechsel. Aussergewöhnlich Gitarrenmusik»

19. März – Anet Corti «Echt? Über halbes Wissen und harte Fakten»

23. April – Alfred Dorfer «und...»

4. Mai – Manesse Quartett & Ignazio Pisana «Da kehrt der Frühling wieder»

Einer der Höhepunkte des diesjährigen Programms sei sicher der Auftritt von Gerhard Polt und seinen «Wellbrüdern aus'm Biermoos» am 11. Dezember. «Es wird wohl der letzte Auftritt von Polt in der Schweiz sein. Wir konnten ihn nur dank des persönlichen, guten Kontakts mit Roland Harders für einen Auftritt in Weinfelden gewinnen», sagt Hess. Auch das Konzert von «Guitar Spots» hebt Hess hervor. «Das sind zwei junge Gitarristen, Tobias Kölla stammt aus der Ostschweiz.» Wie schon in der Vergangenheit finden die Konzerte im Rathaussaal, die Theatervorführungen im Thurgauerhofsaal statt.

Informationen und Tickets unter: www.tkweinfelden.ch, Vorverkauf in der Apotheke Drogerie Aemisegger in Weinfelden.