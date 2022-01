Das Ensemble Yé Yé konzertiert in Berg

Weinfelden Tausende von Küssen: Das Musikertrio Yé Yé verzückt in der evangelischen Kirche Berg mit seinem Konzert Die Musiker Paolo D’Angelo, Antonella Lalli und David Bruchez-Lalli begeistern am Samstag das Weinfelder Publikum mit Liedern aus der Yé Yé-Kultur. Die Besucherinnen und Besucher wollen eine Zugabe. Das Trio erhält mit Adriano Celentanos «24 000 baci» zum Dank dann Tausende von Küssen. Monika Wick 30.01.2022, 16.10 Uhr

Das Ensemble in Action. Monika Wick

Paolo D’Angelo ist ein Tausendsassa. Der Pfyner leitet Chöre und ist Mitglied verschiedenster Musikformationen. Am Samstag gastierte er mit dem Ensemble «Yé Yé» in der Evangelischen Kirche in Berg. Das aus Paolo D’Angelo, Antonella Lalli und David Bruchez-Lalli bestehende Trio verzückte das Publikum mit Liedern aus der Yé Yé-Kultur, einem Genre der französisch-, portugiesisch- und spanischsprachigen Popmusik der 1960er-Jahre.

Sie wärmt die Stimmbänder zu den Kirchenglocken

Dass es ein stimmgewaltiger Abend wurde, liess sich schon vor Beginn des Konzerts erahnen. Zum Läuten der Kirchenglocken ist zu hören, wie Lalli im Nebenraum Stimmbänder aufwärmt. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was folgen wird. Lalli sagt:

«Die Goldenen Sechziger waren eine Zeit voller Musik, in der die Jugend einen Platz an der Sonne beanspruchte.»

Weiter: «Sie fing an, ihre eigene Musik zu singen und sie mittels kleiner tragbarer Plattenspieler überallhin mitzunehmen.» Den Auftakt zum Konzert bildet «Let’s twist again» von Chubby Checker, in der mit «Yeah» ein paar Mal die englische Version von «Yé Yé» zu hören ist.

Es folgt ein bunter Strauss an bekannten Liedern, die man womöglich lange nicht gehört hat, aber sofort ins Ohr gehen und Erinnerungen wecken. Neben Sopranistin Lalli überzeugen D’Angelo am Akkordeon und Bruchez-Lalli mit Posaune und Trompete. Dem Publikum gefällts. Immer wieder hört man «Bravo». «Wir sind in Paris vor lange her», sagt David Buchez-Lalli mit charmantem, französischem Dialekt, bevor er «La Bohème» von Charles Aznavour zum Besten gibt.

Ein Abstecher zu Edith Piaf

Ein weiterer Höhepunkt ist Edith Piafs «Non, je ne regrette rien». «Das Lied hat nichts mit der Yé Yé-Kultur zu tun. Wir waren aber der Meinung, dass eine Hommage an die grosse Künstlerin angebracht sei», sagt Lalli.

Auch nach fast anderthalb Stunden hat das Publikum nicht genug gehört und verlangt eine Zugabe. Als Dank erhält das Musikertrio mit Adriano Celentanos «24 000 baci» Tausende von Küssen. Klara Graf aus Berg hat ihre Nachbarin Christina Mühlhaupt zum Konzert eingeladen. Diese ist begeistert und sagt: «Der Abend hat mir sehr gut gefallen und hat gutgetan».