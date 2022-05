Adlaten in Weinfelden: Pensionierte Führungskräfte helfen aus

Weinfelden Ständerätliches Lob für die Adlaten in Weinfelden Die Vereinigung der pensionierten Führungskräfte hat im «Thurgauerhof»-Saal ihre Versammlung durchgeführt. Ständerat Jakob Stark überbrachte Grussworte. 10.05.2022, 15.55 Uhr

Die Adlaten trafen sich im «Thurgauerhof»-Saal zu ihrer Versammlung. Bild: PD

Seit 40 Jahren stehen in der ganzen Schweiz rund 150 pensionierte Führungskräfte, in zehn Regionen organisiert, den KMU zur Seite. Die sogenannten Adlaten sind unabhängig, zeitlich verfügbar und bringen pragmatische Lösungsansätze zu günstigen Konditionen. 80 Vertreterinnen und Vertreter dieser Vereinigung trafen sich kürzlich zur Generalversammlung in Weinfelden.