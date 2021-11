Weinfelden Stadtpräsidium Weinfelden: Max Vögeli lässt die Katze nicht aus dem Sack Etwa in einem Jahr findet der erste Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen des Weinfelder Stadtrats statt. Stadtpräsident Max Vögeli, der heute seinen 64. Geburtstag feiert, hat noch nicht verraten, ob er nicht doch noch zur Wiederwahl antritt. Mario Testa Jetzt kommentieren 12.11.2021, 04.20 Uhr

Stadtpräsident Max Vögeli im Eingang zu seinem Büro im Weinfelder Stadthaus. Bild: Mario Testa

Auf die Frage, ob er an den kommenden Wahlen nochmals antritt, schreibt Max Vögeli: «Der Stadtrat hat im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen 2023 beschlossen, im Frühling 2022 gemeinsam zu kommunizieren.» Er will die Katze also noch nicht aus dem Sack lassen und auch in vorangehenden Interviews der vergangenen Jahre hat er nie wörtlich gesagt, dass die laufende seine letzte Legislatur als Stadtpräsident ist. Nur so viel:

«Wenn ich gesund bleibe, werde ich das Amt bis Ende der Legislatur ausüben.»

Immerhin intervenierte er im Jahr 2018 nicht auf die damalige Fragestellung, welche grossen Projekte er denn in seiner letzten Legislatur angehen wolle. Man kann also davon ausgehen, dass Max Vögeli per Ende Mai 2023 sein Büro im Stadthaus räumen und Platz für eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten des Weinfelder Stadtrats machen wird.

Die Parteien in Weinfelden werden derweilen schon aktiv, auch wenn der Termin für den ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen noch nicht definiert ist. «Wir warten auf den Anordnungsbeschluss des Regierungsrats zur Erneuerungswahl der Gemeindebehörden. Sobald dieser da ist, werden wir die Daten kommunizieren», schreibt Stadtschreiber Reto Marty auf Anfrage.

Den Parteien bleibt ein Jahr Zeit

Ein möglicher Zeitpunkt für den ersten Wahlgang wäre im November 2022. Dann bliebe also noch etwa ein Jahr, um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen und Wahlkampf zu betreiben. Auf die Frage, ob die Suche bei ihnen bereits läuft, antworten die vier Fraktionspräsidenten des Stadtparlaments.

Stefan Wolfer, Fraktionspräsident SVP/EDU. Bild: PD

«Wir haben uns natürlich bereits mit diesem Thema befasst, konkrete Gespräche mit potenziellen Kandidierenden haben aber noch nicht stattgefunden. Wir werden selbstverständlich auch schauen, ob und welche Kandidierenden die anderen Parteien vorschlagen», schreibt Stefan Wolfer von der SVP/EDU-Fraktion.



Alexandra Beck, Fraktionspräsidentin Mitte/EVP/J&A. Bild: PD

«Es ist nicht an der Zeit, über etwas zu diskutieren, das noch nicht eingetroffen ist. Erst nach dem Rücktritt von Max Vögeli werden wir Stellung nehmen. Selbstverständlich sind wir aber daran, die nächsten Wahlen vorzubereiten», schreibt Alexandra Beck von der Mitte/EVP/J&A-Fraktion.

Marcel Preiss, Fraktionspräsident GLP/GP/SP. Bild: PD

«Wir sind seit geraumer Zeit auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat, die unseren Vorstellungen und Werten entsprechen. Wir als stärkste Fraktion verspüren vermehrt das Bedürfnis, dort besser vertreten zu sein. Gerade das Amt des Stadtpräsidenten sollte mit einer Persönlichkeit besetzt werden, die unsere Stadt weiter bringt», schreibt Marcel Preiss im Namen der GLP/GP/SP-Fraktion.

Martin Brenner, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

«Die Personalplanung für die Besetzung der politischen Ämter, dazu gehört auch das Stadtpräsidium, ist grundsätzlich ein stetiger Prozess und Aufgabe der Leitung der Partei. Entsprechend gab und gibt es dazu Absichten und Gespräche», schreibt Martin Brenner von der FDP-Fraktion.

SVP wünscht sich Klarheit

Max Vögelis Abwarten zur Wiederantrittsfrage sieht Stefan Wolfer kritisch. «Wir gehen davon aus, dass er nicht mehr antreten wird. Grundsätzlich wäre es aber wünschenswert, wenn er so rasch als möglich Klarheit schaffen würde.» Gerade wenn sich in einer Partei mehrere Kandidierende das Amt vorstellen können und es deshalb noch eine Nominationsversammlung brauche, könne die Zeit eng werden. «Aber ich glaube, die Parteien müssen sich schon vorher Gedanken machen.»



Martin Brenner gibt sich diplomatisch: «Eine frühzeitige Bekanntgabe erleichtert den Prozess für die Suche, insbesondere weil damit Klarheit für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten beim Entscheid einer möglichen Kandidatur besteht. Grundsätzlich ist es der persönliche Entscheid von Max Vögeli, auf welchen Zeitpunkt er seinen Rücktritt bekanntgibt oder ob er nochmals kandidiert.» Brenner sieht jedoch auch die Kehrseite einer frühen Bekanntgabe. Es sei im Interesse der Bevölkerung, dass der Amtsinhaber seine Funktion bis zum Ende der Amtszeit bestmöglich wahrnehmen kann.

«Dies kann bei einer zu frühen Bekanntgabe einschränkend auf die auszuübenden Tätigkeiten wirken.»

Alexandra Beck schreibt, dass es entscheidend sei, ob Max Vögeli nochmals antritt oder nicht. «Wir versichern, dass unsere Parteien auf diesen Moment gut vorbereitet sind. Es wäre blauäugig, wenn wir sagen würden, dass wir uns keine Gedanken machen.» Etwas weiter ist da Marcel Preiss mit seiner Fraktion: «Wir sprechen mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, auch ohne zu wissen, was das Frühjahr bringt. Um die anstehenden Probleme wie Zentrumsförderung, Mobilität, Biodiversität oder Energiewende anzugehen, brauchen wir frischen Wind.»