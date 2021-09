Weinfelden: Vorprojekt für Begegnungsraum Bahnhof startet

Weinfelden Stadt und Kanton legen los mit der Neugestaltung vom Begegnungsraum Bahnhof Der öffentliche Raum am Bahnhof Weinfelden soll für alle Verkehrsteilnehmer attraktiver gestaltet werden. Die Stadt und das kantonale Tiefbauamt haben nun die Firma Planimpuls mit der Ausarbeitung des Vorprojektes beauftragt. Auch die Bevölkerung soll in den Prozess miteinbezogen werden und kann am Ende über das Vorprojekt mit dem voraussichtlichen Kostenrahmen abstimmen. Sabrina Bächi 16.09.2021, 16.15 Uhr

Der Stadtraum rund um den Bahnhof Weinfelden mit der Kantonsstrasse auf der linken Seite. Bild: Mario Testa

Die Neugestaltung des Begegnungsraums am Bahn- und Bushof in Weinfelden ist kein Sprint. Auch kein Marathon. Vielmehr wohl ein Mehrkampf. Denn in diesem Projekt müssen mehrere Disziplinen, verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Auch der zuständige Stadtrat Hans Eschenmoser weiss dies:

«Das Projekt erfordert viel Geduld.»

Grundsätzlich geht es um drei Sachverhalte: Die Anpassung des Bushofs an das Behindertengleichstellungsgesetz und den Ausbau des Busnetzes, die nötigen Umbauten an der Kantonsstrasse sowie die städtischen Freiflächen.

Gerade bei den städtischen Freiflächen wurde in der Vergangenheit immer wieder Kritik laut, dass nicht nur der Bushof, sondern der Bahnhof als öffentlicher Raum insgesamt bei der Planung berücksichtigt werden soll.

Fokus auf den gesamten Raum am Bahnhof

2018 wurde die Bevölkerung über das Betriebs- und Gestaltungskonzept zum Bahnhof Nord/Bushof informiert. Wie die Stadt nun in einer Medienmitteilung schreibt, soll das beauftragte Ingenieurbüro Planimpuls aus Kreuzlingen den Fokus verstärkt auf den gesamten Stadtraum am Bahnhof legen. «Das war immer schon geplant. Es geht dabei um den Bahnhof als Einfallstor in die Stadt - hier legen wir nun wohl noch verstärkter das Augenmerk darauf», sagt Eschenmoser auf Nachfrage.

Eine historische Aufnahme des Weinfelder Bahnhofs. So sah es früher mit Blick von Osten aus. Bild: PD/Edition Guggenheim & Co Dépose

Das Ingenieurbüro hat nun also für das Vorprojekt die Aufgabe, weg von der Längsbetrachtung entlang des Strassenverlaufs hin zu den Querbezügen von Hausfassade zu Hausfassade sowie den Freiflächen zu planen. Stadt und Kanton hätten sich gemeinsam für die Planimpuls entschieden, sagt Eschenmoser, da ihnen die Initiative der Ingenieure gefiel.

Hans Eschenmoser, Stadtrat Weinfelden Bild: PD

«Wir lassen uns nun führen vom Fachwissen und den Ideen der Planer.»

Natürlich werde man intervenieren, aber nun gehe es zunächst darum, herauszufinden, wie das Planungsbüro arbeiten will. Dazu soll eine Begleitgruppe eingesetzt werden. Wer darin vertreten sein wird, kann Eschenmoser bis dato noch nicht sagen. Das soll ebenfalls das Planungsbüro mitentscheiden. «An unserer ersten gemeinsamen Sitzung Anfang Oktober werden wir dies klären.»

Bevölkerung kann an der Urne über das Vorprojekt abstimmen

Angedacht sind jedoch Fachleute, etwa der Postauto AG. Bevölkerung und Politik sollen separat informiert und auch aktiv involviert werden. «Es ist mir klar, dass wir das nicht im stillen Kämmerlein durchführenkönnen», sagt der Stadtrat.

Ziel sei es, dass Fussgänger, Busse, Velos und Autos den entstehenden Begegnungsraum zweckmässig und sicher nutzen können. Voraussichtlich Anfang 2023 kommt das Projekt an die Urne. Dafür eine Mehrheit zu erreichen, sei nicht einfach, mutmasst Eschenmoser. Danach gehe es an die Detailplanung. Stadtrat Hans Eschenmoser betont noch einmal: «Es ist ein langwieriges Projekt und benötigt viel Geduld.»