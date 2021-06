Weinfelden Stadt sieht keinen Eigenbedarf und will das Areal Bankstrasse deshalb verkaufen Der Weinfelder Stadtrat will das Areal Bankstrasse verkaufen. Nach langjähriger Debatte und mehreren Zurückweisungen zeigt nun auch eine Raumanalyse, dass die Stadt kein Raumbedarf hat. «Auch langfristig ist dieser nicht erkennbar», sagt Stadtpräsident Max Vögeli. Mario Testa 16.06.2021, 04.40 Uhr

Der Verkauf des Areals Bankstrasse wäre aus Sicht des Weinfelder Stadtrats eine runde Sache. Bild: Mario Testa

Seit vier Jahren ist die Feuerwehr draussen, der Jugendtreff seit sechs und der Polizeiposten gar schon seit 16 Jahren. Dank anderer Zwischennutzungen wird ein Teil des Areals Bankstrasse auch heute noch benützt, viele Räume stehen aber seit langem leer. Deshalb will der Weinfelder Stadtrat die städtische Liegenschaft seit dem Auszug der Feuerwehr auch verkaufen. Er scheiterte mit mehreren Anläufen im Stadtparlament. Am Donnerstag aber wird dort über den Verkauf erneut debattiert. Der Stadtrat will einen Grundsatzentscheid und die Ermächtigung für einen Investorenwettbewerb.