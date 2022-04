Stabwechsel bei PluSport Weinfelden: Trevisan folgt auf Mörgeli

Weinfelden Stabwechsel bei PluSport Weinfelden An der Jahresversammlung im Betriebszentrum Roos hat Daniel Mörgeli das Präsidium des Vereins an Marco Trevisan übergeben. Mörgeli hatte das Amt zuvor während 14 Jahren inne. Werner Lenzin 04.04.2022, 16.30 Uhr

Der langjährige Präsident Daniel Mörgeli übergibt das PluSport-Präsidium an Marco Trevisan. Bild: Werner Lenzin

An der Generalversammlung des Vereins PluSport Weinfelden kam es am vergangenen Mittwochabend im Betriebszentrum Roos zu einem Präsidentenwechsel. Nach 14-jähriger Tätigkeit übergab Daniel Mörgeli sein Amt dem 67-jährigen pensionierten Aussendienstmitarbeiter Marco Trevisan aus Wängi. «Das Begleiten der Sportlerinnen und Sportler an Anlässen und bei ihren Jahresaktivitäten sowie die Grundfreude dieser Menschen war sehr bereichernd», sagt Mörgeli.