Weinweg Weinfelden: Rekordjahr für den Tourismus-Magnet

Weinfelden So beliebt wie noch nie: Über 6500 Personen haben bisher den Weinweg besucht – ein absoluter Rekord Die Investitionen in den Wanderweg von Weinfelden und Umgebung hat sich gelohnt, er wurde zum zweiten Mal für den Thurgauer Tourismuspreis nominiert. Sabrina Bächi 17.11.2021, 16.50 Uhr

Der Weinweg führt durch die Reben am Ottenberg. Bild: PD/Reto Schubnell

Rekord für den Weinweg. Schon wieder. Stadtrat Valentin Hasler spricht gern über den Erfolg des Weinfelder Weinwegs. 6500 Rucksäcke wurden in diesem Jahr bisher verkauft – so viele wie noch nie. Ein Rucksack wird benötigt, um einen der zwei Weinsafes zu öffnen und zu degustieren. Sie sind also ein guter Richtwert dafür, wie viele Personen die Tourismus-Attraktion am Ottenberg abgelaufen sind. «Natürlich gibt es auch Personen, die einfach so auf den Weinweg gehen», sagt Hasler. Die effektive Bilanz würde also noch einiges höher ausfallen.