Weinfelden Sie waren die Ersten - aber mit einem Unikum: Historischer Einblick in die erste Parlamentsversammlung im Thurgau Im Mai 1946 fand in Weinfelden die erste Sitzung des damaligen Gemeindeparlaments statt, die erste überhaupt im Kanton. Viel geändert hat sich in der Parlamentsarbeit seither nicht, ausser beim Budget, über das bis ins Jahr 2000 noch das Stimmvolk entschied. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.20 Uhr

Das Weinfelder Stadtparlament tagt jeweils an Donnerstagabenden im Rathaus. Bild: Andrea Stalder (Juni 2020)

Nein, Weinfelden ist nicht die Hauptstadt des Kantons. Aber abgesehen davon kann Weinfelden fast nichts das Wasser reichen. Und das belegen auch die Geschichtsbücher. Vor allem die jüngere Geschichte ist, abgesehen davon, dass sich Frauenfeld den Hauptstadt-Titel schnappte, von zahlreichen Erfolgen gekrönt.

Gut, Weinfelden hat den Sprung zur Stadt erst 2019 vollzogen. Aber ein Parlament gibt es hier ebenfalls schon seit 1946. Und wenn Kreuzlingen behauptet, am 14. Juni 1946 die erste Parlamentssitzung im Kanton durchgeführt zu haben, dann ist das falsch. Wie eine Recherche im Archiv der «Thurgauer Zeitung» ans Licht bringt, hat Weinfelden nämlich bereits am 22. Mai 1946 seine erste Parlamentssitzung durchgeführt.

Nur wenige Bürger am historischen Akt

An diesem Mittwochabend hat der Grosse Gemeinderat, wie er damals genannt wurde, seine konstituierende Sitzung abgehalten. 21 Mitglieder zählte die Legislative vor 75 Jahren, seit 1983 sind es 30. «Die Verhandlungen waren öffentlich, doch fanden sich nur wenige Gemeindebürger ein, die Zeugen dieses historischen Aktes sein wollten», schreibt die «Thurgauer Zeitung». Als erster Präsident des Parlamentes wurde sodann nahezu einstimmig Friedensrichter Ballmoos, als Vizepräsident alt Gemeinderat Meier, gewählt.

Weiter heisst es, dass die Aufgabe des Parlaments darin bestünde, den Vizegemeindeammann und der Gemeindefunktionäre zu wählen – der «kleine Gemeinderat» habe jedoch das Vorschlagsrecht. «Mit an Einstimmigkeit grenzender Stimmenzahl wurden Gemeinderat Klarer als Vizegemeindeammann und die Herren Schumacher, Keller und Wyss als Gemeindesekretäre, Kassier, Zivilstandbeamter und Steuerbeamter in ihrem Amte bestätigt.» Fotos dieser historischen Sitzung sind keine vorhanden.

Öffentliche Sitzungen seit 75 Jahren

Auch wenn es bereits 75 Jahre her ist, nicht alles hat sich seit der ersten Sitzung geändert. «Der Parlamentspräsident oder die -präsidentin sowie das Vizepräsidium der Exekutive werden beispielsweise nach wie vor vom Parlament gewählt», sagt Stadtschreiber und Ratssekretär Reto Marty. Des Weiteren sind auch heute noch die Versammlungen öffentlich. Wie dazumal auch nicht immer mit vollen Zuschauerrängen.

Reto Marty, Stadtschreiber und Ratssekretär Weinfelden. Bild: Mario Testa

Ansonsten gibt es wesentliche Unterschiede. Die konstituierende Sitzung wird etwa nicht mehr im Mai, sondern im Juni abgehalten. Die Gemeindefunktionäre gibt es nicht mehr und der Versammlungstag hat sich offenbar vom Mittwoch auf den Donnerstag verschoben.

«In der Gemeindeordnung ist kein fixer Tag festgelegt, an welchem das Parlament tagen muss.»

Martin Sax, früherer Ratssekretär und selbst schon Mitglied des Parlaments, erzählt, dass es bis in die frühen 1980er-Jahre keinen fixen Tag gab, an dem die Parlamentssitzungen stattfanden. «Als ich ab 1996 als Gemeindeschreiber und somit auch Ratssekretär amtete, waren die Sitzungen jedoch immer donnerstags», sagt Sax. Es sei vielleicht ein Zufall gewesen, dass der Donnerstag gewählt wurde. «Vielleicht hat es aber auch mit der Bochselnachtsitzung zu tun, die es schon immer am Donnerstagabend gab. Das ist aber reine Mutmassung.»

Ein Unikum während eines halben Jahrhunderts

Marty wie auch Sax sind sich einig, dass die grösste Änderung im Parlament seit 1946 die Budgetsitzung ist. «Heute kann das Parlament Budget und Steuerfuss beraten und genehmigen. Bis im Jahr 2000 musste jedes Budget noch der Budgetgemeindeversammlung vorgelegt werden.», sagt Stadtschreiber Reto Marty.

Martin Sax, ehemaliger Ratssekretär Weinfelden. Bild: Mario Testa

Martin Sax ergänzt: «Weinfelden war im ganzen Kanton die einzige Gemeinde, die ein Parlament und eine Gemeindeversammlung hatte – es war ein richtiges Unikum.» Offenbar wollte man den Parlamentsgegnern 1946 den Wind aus dem Segel nehmen, indem man trotz Einführung einer neuen Legislative immer noch eine Versammlung fürs Volk einberief. «Es wurde aber ausschliesslich das Budget verhandelt und genehmigt», sagt Sax. Als dies vor 21 Jahren abgeschafft wurde, sei es ein sehr moderner Entscheid gewesen, fügt er an. Als grosser Unterschied nicht zu vergessen ist, dass heute auch Frauen im Parlament wie auch im Stadtrat Einsitz nehmen.

Nächste Sitzung am Donnerstag Am Donnerstag, 2. Dezember, findet die nächste Sitzung des Weinfelder Stadtparlaments statt. Sie beginnt um 19 Uhr und befasst sich unter anderem mit der Volksinitiative «die Bankstrasse gehört uns allen» sowie einer Motion «Bericht Weiterentwicklung Mobilität in Weinfelden» und der Interpellation «Menschen für Menschen». Des Weiteren gibt es eine Beschlussfassung zur Gaswerkstrasse. Sie soll für einen Kredit von 555’000 Franken saniert werden. Die Parlamentssitzungen sind öffentlich. (sba)

