Aaliyah aus Weinfelden: Dank Spendenaktion zur Award-Verleihung

Bei der Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. Seit 2004 haben etwa 125'000 Kinder mittlerweile beinahe 8 Millionen Franken gesammelt und damit ihre Solidarität für notleidende Kinder demonstriert. Die diesjährigen Sternenwochen standen unter dem Motto: «Back-to-School» in Brasilien. Mit den Spendengeldern soll Mädchen und Buben im Amazonasgebiet und den Armenvierteln Rio de Janeiros geholfen, eine gute Schulbildung ermöglicht werden und dass sie an der Schule bleiben können, auch wenn sich ihre Eltern das Schulgeld nicht mehr leisten können. (red)