Die Oase in Weinfelden: ein Beizli ganz ohne Alkohol.

Weinfelden Ein Beizli ganz ohne Alkohol: In der «Oase» vertreiben Abstinente ihre Einsamkeit Das Kafi-Treff «Oase» in Weinfelden bietet seit zehn Jahren einen alkoholfreien Treffpunkt an. Das Angebot wurde über die Jahre den Bedürfnissen der Gäste angepasst und konnte seine Ziele übertreffen. Johanna Lichtensteiger 09.11.2021, 11.35 Uhr

Robyn Fera und Erika Anderwert sind im Team des Kafi-Treffs «Oase», welches sich in dem blauen Häuschen dahinter befindet. Bild: Tobias Garcia

«Das Ziel war, Menschen, die ins Restaurant gehen wollten, eine alternative, alkoholfreie Möglichkeit zu bieten», sagt Erika Anderwert, Leiterin des Kafi-Treff «Oase». Das Kafi ist ein Angebot der Fachstelle für Alkoholberatung in Weinfelden des Blauen Kreuzes Schaffhausen-Thurgau. Vor zehn Jahren wurde das Kafi im blauen Haus an der Hermannstrasse 4a eröffnet.

Das Angebot eines Treffpunkts ohne Alkohol und so ohne Versuchung werde von den Betroffenen sehr geschätzt, sagt Anderwert. Was anfing mit Kafi und Dessert wurde zu Toast Hawaii mit Salat und schliesslich zu einem wöchentlichen Menuplan erweitert. «Aber Tost Hawaii gibt es immer», sagt die Leiterin schmunzelnd, es sei für alle etwas dabei.

So konnten sie ihr Ziel gar übertreffen. «Es wurde ein Treffpunkt für Leute am Rand der Gesellschaft», sagt Anderwert. Im Raum des Kafi-Treffs steht ein grosser, gedeckter Tisch. Auf diese Weise will man verhindern, dass jemand allein sitzen muss. Der Raum soll das Gefühl einer guten Stube vermitteln. «Sie mögen den Tisch, die Spiele, da man so in Kontakt kommt. Auch unsere Preise sind erschwinglich. Ein Menu gibt es für 9.50 Franken».

An diesem Tisch werden im Kafi-Treff «Oase» Kaffee und Mahlzeiten serviert. Bild: Tobias Garcia

Wöchentlich kommen in der «Oase» zehn bis 15 Gäste zusammen. «Was nachhinkt, ist das kaum andere Personen ausser Betroffenen und Angehörigen ins Kafi kommen. Doch es wären alle willkommen», sagt Anderwert. Man könne einfach wie in ein Restaurant reinspazieren.

Eine schwere Zeit

Im Kafi-Treff «Oase» gibt es auch die Möglichkeit zu Jassen. Bild: Tobias Garcia

Im Lauf der Jahre kamen mehr Angebote hinzu, indem man die Bedürfnisse der Gäste abfragte. «Wir haben beispielsweise die Zeiten am Sonntag angepasst, da man sich vergangenes Jahr nur draussen treffen konnte», Robyn Fera, Teammitglied und Sozialarbeiterin der Fachstelle für Alkoholberatung. Zmittag anstatt Znacht fand Anklang und wurde beibehalten.

Eigentlich gäbe es während der Festtage mehr Angebote, dies war letztes Jahr nicht möglich. Fera sagt: «Die Einsamkeit ist dann besonders spürbar und wir wollen die Betroffenen unterstützen.» So seien die vergangene Weihnacht und Silvester besonders intensiv gewesen.

«Wir hatten noch nie so viele Anrufe.»

Im Allgemeinen sei die Pandemie eine sehr schwere Zeit, sagt Fera. «Als wir wie alle Restaurants schliessen mussten, versuchten wir möglichst mit Gesprächen per Telefon oder in der Fachstelle zu unterstützen – auch einmal mit einem privaten Kaffee – und abzufedern.»

Im August und September seien mehr Menschen als sonst vorbeigekommen und das «Oase»-Team rechnet erneut mit einer erhöhten Nachfrage. «Doch wir versuchten trotz den Massnahmen alles zu tun, um die Personen zu erreichen», sagt Fera. Einsamkeit sei oft ein Grund für Alkoholkonsum.

Mitanpacken

Das Team des Kafi-Treffs besteht neben drei Personen des Blauen Kreuzes auch aus freiwilligen Helfern. «Wir sind immer froh um helfende Hände», sagt Erika Anderwert. «Diese kommen ein Mal im Monat kochen, tischen oder aufräumen. Oft setzen sie sich auch einfach hinzu und sprechen mit Gästen, um ihnen Gesellschaft zu leisten.»

In diesem blauen Haus ist das Kafi-Treff «Oase» der Fachstelle Alkoholberatung des Blauen Kreuzes. Bild: Tobias Garcia

Auch Betroffene haben nach einer gewissen Zeit Abstinenz die Möglichkeit, mitzuhelfen. Robyn Fera sagt: «Sie schätzen dies sehr.» Mitanpacken können sie auch bei anderen Angeboten des Blauen Kreuzes, wie beim Beschäftigungsangebot. So hilft das Blaue Kreuz Thurgau Personen mit einem Alkoholproblem schon seit 125 Jahren. Fera sagt: «Eigentlich wollten wir die beiden Jubiläen feiern, doch wegen Corona warten wir nun bis nächstes Jahr.»

Hinweis: Das Kafi Treff hat am Freitag (Winterzeit) 17 bis 21 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr geöffnet. blaueskreuz-sh-tg.ch