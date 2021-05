Weinfelden Seit 50 Jahren Zimmermann: Migg Diem blickt auf ein halbes Jahrhundert Arbeit im gleichen Betrieb zurück Am 10. Mai 1971 hat Migg Diem bei der Wiesli Holzbau AG angefangen zu arbeiten. Damals war er 14 Jahre alt. Mittlerweile sind 50 Jahre vergangen und Diem ist immer noch glücklich in seinem Beruf. Auch nach der Pensionierung wird er nicht aufhören mit Holz zu arbeiten. Ein Rückblick auf ein erfülltes Leben als Zimmermann. Sabrina Bächi 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 50 Jahren arbeitet Migg Diem als Zimmermann. Bild: Sabrina Bächi

Migg Diem kann auf 50 Jahre Zimmermannstätigkeit zurückblicken. Und doch, vom Holz hat er noch lange nicht genug. Auch nicht vom Arbeiten. Aber seinen Anfang nahm alles am 10. Mai 1971. Damals fing Diem bei der Wiesli Holzbau AG an zu arbeiten. Da er immer einer der Jüngsten in seiner Klasse war, hatte er das letzte obligatorische Schuljahr mit 14 beendet, konnte aber erst mit 15 Jahren eine Lehre beginnen. «Das war kein Problem damals», sagt Migg Diem und schmunzelt.

Nach der Zimmermanns-Lehre blieb immer noch Zeit bis zur RS, also startete er schon mal mit der Fachschule zum Polier. «Ich war noch jung, als ich schon fertig ausgebildet war und trotzdem hat mir Werner Wiesli viel Verantwortung übertragen, das ist nicht selbstverständlich», sagt der 64-Jährige. Über seinen früheren Chef sagt er:

«Werner Wiesli war immer mein Förderer.»

Rückblickend ist das etwas vom Wichtigsten für ihn. Er kannte alle Wieslis, die das Geschäft einst führten – alle vier Generationen. 50 Jahre ist er der Firma treu geblieben. Nur zwei Jahre verbrachte er auf Baustellen in Horgen und Meilen.

Hier auf dem Bild: Migg Diem als junger Zimmermann 1978 beim Feierabendklopfen. Bild: PD

Seit 40 Jahren Berufsschullehrer

Dann kam der Ruf an die Berufsschule in Weinfelden, eingefädelt ebenfalls von seinem Förderer. 1981 zog der Habisreutinger nach Weinfelden und begann seine Lehrerkarriere. «Es hat mir schon immer gefallen mein Wissen weiterzugeben und mit den Jungen zu arbeiten», sagt Migg Diem. So kann er nicht nur sein 50-jähriges Arbeitsjubiläum, sondern auch das 40-jährige Jubiläum seiner Lehrertätigkeit feiern. Bis im Sommer nächstes Jahr will er noch unterrichten.

Und auch im Geschäft hört er wohl nicht sofort auf zu arbeiten. «Ich bin noch fit, auch körperlich und habe immer noch Freude an meinem Beruf», sagt Diem. Eine seiner speziellsten Baustellen war die Holzbaukonstruktion der Wehrtürme vom Schloss Weinfelden, als es saniert wurde. «Dort hab ich auch die Zugbrücke gebaut», sagt Diem. Auch den Neubau der Kantonsschule Romanshorn war ein grosser Lupf, den er als Polier ausführte.

Weitere Jubilaren bei Wiesli Holzbau Daniel Brunner darf bei Wiesli Holzbau AG sein 45-jähriges Jubiläum feiern. Seit 35 Jahren dabei ist Heinz Brauchli. Ebenso dieses Jahr feiern Mario Schneider und Andi Wipf ihr zehnjähriges Arbeitsjubiläum. (sba)

Im Januar 2022 wird Diem pensioniert. Danach will er sich auf ein neues Hobby konzentrieren: «Ich habe eine Drechselbank gekauft», sagt er. Denn eines ist klar: Das Holz lässt Migg Diem so schnell nicht los. Es war wohl die richtige Entscheidung, als er vor 50 Jahren zum Zimmermann wurde.