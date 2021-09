Nationales Judo-Turnier: 750 Kämpfer kommen nach Weinfelden

Weinfelden Schweizer Top-Judokas messen sich in Weinfelden Am Wochenende findet in der Sporthalle Paul Reinhart ein nationales Judo- und Ju-Jitsu-Turnier statt. Die Veranstalter erwarten gegen 750 Athletinnen und Athleten. 08.09.2021, 11.30 Uhr

Die Weinfelder Ju-Jitsu-Kämpferin Sofia Thomas wird auch im Einsatz stehen am nationalen Turnier. Bild: PD

Am 11./12. September findet ein nationales Judo-Turnier in der Paul-Reinhart-Turnhalle in Weinfelden statt. Der Anlass zählt für die Qualifikation zur Schweizer Einzelmeisterschaft und findet national sowie bei Clubs in den benachbarten Nachbarländern grosse Anerkennung, wie die Organisatoren mitteilen.