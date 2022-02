Weinfelden Schlaraffia findet 2022 wieder statt – jedoch unter Auflagen: Das müssen Sie wissen Vom 10. bis 13. März findet nach drei Jahren die Genussmesse Schlaraffia wieder statt. Allerdings mit einigen Corona-Auflagen. So findet die Messe nur im Thurgauerhof statt und für die Besucher ist die Verweildauer limitiert. Sabrina Bächi 08.02.2022, 11.30 Uhr

Die letzte Schlaraffia fand 2019 statt. Dieses Jahr soll die Genussmesse wieder durchgeführt werden. Bild: Reto Martin

Gregor Wegmüller musste in den vergangenen zwei Jahren vor allem eines: Absagen verkünden. Über ein Dutzend Messen konnten nicht stattfinden. Es gab nur wenige Lichtblicke wie etwa die Gartenausstellung Flora 21 und die virtuelle Schlaraffia. Nun meldet sich der Messeveranstalter zurück und verkündet: «Die Schlaraffia 2022 findet statt – höchstwahrscheinlich.» Wegmüller hat gelernt, dass in Pandemiezeiten nichts sicher ist, bis es tatsächlich stattfindet. «Die derzeitigen Bestimmungen lassen eine Durchführung mit dem ausgearbeiteten Schutzkonzept zu. Nun hoffen wir, dass es so bleibt», sagt der Messeleiter.