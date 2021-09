Umbau der Sporthalle Güttingersreuti in Weinfelden fertig

WEinfelden Sanierung abgeschlossen: In der Sporthalle Güttingersreuti wird nun sicherer und moderner geturnt Seit 2018 wird die Sporthalle im Osten der Stadt saniert. Nun ist die Sanierung mit einem Kredit von 3,5 Millionen Franken abgeschlossen. Vieles, was neu ist, ist nicht unbedingt sichtbar. Die Sanierung steckt hier im Detail. Sabrina Bächi 02.09.2021, 04.30 Uhr

Die Sporthalle Güttingersreuti wurde für knapp vier Millionen saniert. Bild: Mario Testa

Pünktlich mit dem Ende der Sommerferien konnten auch die Sanierungsarbeiten in der Sporthalle Güttingersreuti fertiggestellt werden. Seit 2018 hat man in mehreren Etappen einiges an der Halle saniert. Doch das meiste davon sieht man gar nicht.