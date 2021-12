Weinfelden Sänger Papa Hans will mit einem Lied zum Impfen motivieren Hans Hofer möchte mit seinem Impflied zum Picks motivieren. «Aber zum Glück gits e Sprütze, die chan vor em Lockdown schütze», singt der Papa Hans. Doch für eine Impfkampagne wollte das Lied niemand nutzen. Johanna Lichtensteiger 22.12.2021, 11.30 Uhr

Hans Hofer spielt auch regelmässig am Wyfelder Fritig. Bild: PD

Musik begleitet den 50-jährigen Hans Hofer aus Güttingen schon lange. «Ich habe in zahlreichen Bands mitgespielt und war auch in der USA und studierte dort Musik», sagt Papa Hans, wie Hofer als Solo-Sänger auch bekannt ist. «Mit ‹Papa Hans and Band› spiele ich ebenfalls ausschliesslich eigene Lieder und oft geht es um Themen, die eher unter 50-Jährigen besprochen werden.»

Zurzeit besingt er allerdings ein Thema, welches immer mehr Altersklassen betrifft; das Impfen. Er sagt:

«Ich möchte Leute erreichen, welche dem Picks kritisch oder ängstlich gegenüberstehen und sie zum Impfen motivieren.»

Er könne nun mal nicht verstehen, wieso so viele noch immer an der Notwendigkeit der Impfung zweifeln. Zudem solle man neben all den negativen Headlines und Fake News auch etwas Positives hören. In seinem Impflied geht er auf solche Falschmeldungen ein und adressiert die häufigsten Ängste der Zweifelnden. «Alli Impfigsvariante sind zum Glück erhältlich. Für DNA sind sie völlig unbedenklich», singt Hofer etwa. Das selbstgeschriebene Lied liege ihm sehr am Herzen.

Musik soll die Leute zusammen bringen

So versucht er es auch in die Schweiz hinaus zu tragen. «Ich habe es unter anderem dem Regierungsrat Thurgau und Bundesrat geschickt, doch bekam leider keine Rückmeldung.»

Hofer sagt: «Ich bin überzeugt, dass dieses Lied für die Impfkampagne geeignet wäre. Die Konzertreihe war zwar eine tolle Kulturförderung, aber zu wenig zielgerichtet. Man müsste die Menschen mehr vereinen. Wie mit dem Stopp-AIDS Lied oder Live Aid.» Daher schlägt er nun in der Öffentlichkeit in die Klaviertasten und versucht seine Botschaft zu den Leuten zu bringen.

«Am Freitag, 24. Dezember, bin ich um 14 Uhr vor dem Thurgauerhof.» Genaueres fände man auf seiner Homepage www.papahans.ch.