Weinfelden Rundgang durch die virtuelle Schlaraffia: So geht Genussmesse am PC Wegen der Coronapandemie kann die Schlaraffia nicht in einem Messezelt stattfinden. Damit die Aussteller dennoch ihre Produkte anpreisen können, führen die Veranstalter seit Donnerstag eine virtuelle Messe durch. Ein Rundgang. Sabrina Bächi 28.05.2021, 05.05 Uhr

In den Kochstudios wird gefilmt und direkt auf die Homepage übertragen. Bild: Mario Testa

Wie ist es, eine Genussmesse zu besuchen, ohne wirklich anwesend zu sein? Zunächst muss man festhalten: Mit Genuss hat es nicht mehr viel zu tun. Eher mit Interesse. Denn bei der virtuellen Schlaraffia fehlt alles, was Genuss ausmachen könnte. Man riecht nichts, hört nichts und kann die Produkte auch nur aufgrund von Fotos oder Videos visuell erfassen. Die Pandemie hat die Weinfelder Genussmesse kastriert. Es ist ein virtueller Schatten dessen, was sonst die Besucher erwarten würde. Und doch: Wer sich damit abfindet, dass diese Messe nur am Bildschirm stattfindet, wird merken, dass sie doch einiges zu bieten hat. Und zudem ist sie dafür gratis.

Das Foyer der virtuellen Schlaraffia. Mit der Maus kann man auf die Seite drehen und den gesamten Raum erfassen. Bild: Screenshot

Ein Rundgang durch das virtuelle Messegelände beginnt im Foyer. Ein grosszügiger, heller Raum mit Glasdach und vielen Scheiben. Per Mausklick kann man sich im Raum drehen und die Wände betrachten. Auf der linken Seite sind die Aussteller aufgeführt.

Hinten Links geht es in den Konferenzraum, auf der rechten Seite zur Ausstellung. Ein bisschen Übung benötigt das Drehen noch. Ansonsten ist die Aufbereitung schlicht und einfach. Als witziges Element finden sich in der gesamten Ausstellung kleine Personen, die so aussehen, als würden sie tatsächlich eine Messe besuchen. Da steht etwa eine Dame am Empfang, die nett lächelt und einen so auffordert, die Scheu zu verlieren und näher zu kommen.

Die Stände sind unterschiedlich aufbereitet

Der Ausstellungsraum präsentiert sich mit einer sehr futuristischen Aussicht auf viele Hochhäuser. Mit Weinfelden oder dem Thurgau hat dies nicht mehr viel zu tun. Da hätte der Blick ins virtuell Grüne besser gepasst. Wer hier von Stand zu Stand wechseln will, braucht dafür nicht irgendwo durchzulaufen, sondern kann sich an der linken Wand den entsprechenden Aussteller aussuchen und schon verwandelt sich der Stand in der Mitte.

Der Stand der Kartause Ittingen. Bild: Screenshot

Hier konnten die Aussteller selber wirken. Einige wie etwa die Brauerei Locher, die Kartause Ittingen oder das Schloss Herdern haben grosse Stände, viele Bilder und sogar Videos. Mehrere violette Kreise signalisieren, dass es dahinter etwas zu entdecken gibt. Etwa den Zugang zu den sozialen Medien des Unternehmens. Oder zum Onlineshop. Andere Stände sind spartanischer eingerichtet.

Interaktiver Konferenzraum mit Videos und Chats

Bei salat.ch gibt es nur ein schönes grosses Bild einer Gemüsebox, die darauf hinweist, was es hier zu kaufen gibt. Den Rest erfährt man durch die violetten Kreise und die dahinter verborgene Verlinkung auf die Website. Im Grunde ist diese Messe eine Ansammlung von Websites aller Anbieter.

Ein Blick in den Konferenzraum Bild: Screenshot

Interaktiver wird es im Konferenzraum. Am Donnerstagnachmittag ist zwar noch nicht viel los. Ab halb vier präsentiert Reto Lüchinger vom Gasthof Eisenbahn als erster in der virtuellen Schlaraffia, wie man ein perfektes Spargelrisotto zubereitet. Eine Chatfunktion ermöglicht den Besuchern, sich mit dem Koch auszutauschen. Im Konferenzraum finden denn auch die Live-Degustationen statt. Dort kann der Chat genutzt werden, um direkt Fragen an die Produzenten zu stellen. Es ist wohl der Teil, der am ehesten noch an die Genussmesse rankommt. Für alles andere muss man sich wohl noch ein Jahr gedulden.

Hier gehts zur Messe: schlaraffia.ch