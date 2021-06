Weinfelden: 600 Jahre alte Mauer der Ruine Neuburg freigelegt

Weinfelden Ruine Neuburg: Unter dem Grün taucht eine uralte Mauer auf Auf dem Burgstock in Weinfelden laufen derzeit die Freilegungs- und Sanierungsarbeiten an einer Mauer aus dem 13. Jahrhundert. Ein Helikopter brachte das Baumaterial ins schwer zugängliche Gelände. Mario Testa 11.06.2021, 16.55 Uhr

Die Aussenmauer der Ruine Neuburg liegt frei. Sie ist rund 45 Meter lang und wird nun saniert. Bild: Mario Testa

Am Donnerstagabend feiert das Team des Amts für Archäologie am Grill den vorläufigen Abschluss ihrer Arbeiten. In den vergangenen zwei Monaten haben die Frauen und Männer in Handarbeit die 45 Meter lange Südmauer der Neuburg oberhalb der Burgstrasse in Weinfelden freigelegt. «Wir haben hier zu fünft gearbeitet, ziehen uns nun aber zurück», sagt die leitende Archäologin Simone Benguerel. Nun sei es an den Maurern, die frei gelegte Mauer wieder einigermassen in Schuss zu bringen – denn das Bauwerk hat gelitten.