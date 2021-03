Weinfelden «Wir wollen den Zweck des Gemeinschaftlichen weiterleben»:Pro Natura Thurgau will das Restaurant Frohsinn kaufen Am Freitag haben die Genossenschaftsmitglieder des «Frohsinns» entschieden, mit Pro Natura als Kaufinteressenten in Verhandlungen zu treten. Es geht um den Verkauf der gesamten Liegenschaft an der Wilerstrasse. Die Umweltorganisation möchte dort ihre neue Geschäftsstelle eröffnen. Sabrina Bächi 30.03.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Frohsinn im Weinfelder Zentrum soll an Pro Natura Thurgau verkauft werden. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 8. Januar 2021)

Die Genossenschaft hat entschieden: Sie verkaufen ihr Haus an der Wilerstrasse an den Kaufinteressenten. Nun ist klar, wer sich dahinter verbirgt – Pro Natura Thurgau. Die Naturschutzorganisation hat kurzfristig ihr Kaufinteresse kundgetan.

Geschäftsführer von Pro Natura Thurgau, Markus Bürgisser, erklärt, weshalb. «Wir halten schon länger die Augen offen nach möglichen Räumlichkeiten für unsere Geschäftsstelle in Weinfelden.» Die zentrale Lage sei idealer für ihre Arbeit, vor allem auch für die Pflege der Schutzgebiete. Diese seien nämlich zum grössten Teil in der Region um Weinfelden und am Untersee.

Markus Bürgisser, Geschäftsführer Pro Natura Thurgau. Bild: PD

«Hier in der Region haben wir das Hudelmoos, für fast alle anderen Schutzgebiete fahren wir vom Büro aus sowieso immer bei Weinfelden vorbei.»

Der Frohsinn mit der zentrums- und bahnhofsnahen Lage sei deshalb ideal. Zudem zahlt Pro Natura derzeit noch Miete und hat keine Lagermöglichkeiten für die Reservatspflege. «Der Schopf mit den Arbeitsutensilien ist in Kradolf, das ist halt auch etwas umständlich», sagt Bürgisser.

Zurückhaltung bis der Entscheid stand

Vom «Frohsinn» hat er zufällig erfahren und dass dort nach Lösungen für die Zukunft gesucht werde. Deshalb kam die Anfrage verhältnismässig kurzfristig. Erst wenige Tage vor der Versammlung erfuhren die Genossenschafter von der dritten Variante. Für die Öffentlichkeit blieb der potenzielle Käufer unbekannt. «Wir wollten zuerst die Sicherheit haben, ob der ‹Frohsinn› auch zum Verkauf steht, sonst wäre es ja obsolet gewesen», begründet Bürgisser die Zurückhaltung.

Der «Frohsinn» hat einen neuen Präsidenten Grosse Mehrheit stimmt für Verkauf Die Generalversammlung der Genossenschaft Frohsinn fand am Freitagabend online statt. Eine klare Mehrheit hat sich dafür entscheiden, dass der Vorstand Verkaufsverhandlungen mit Pro Natura führen soll. Der endgültige Verkauf muss an einer weiteren Generalversammlung beschlossen werden. Zur Verstärkung des Vorstandes wurden Esther Ott, ehemalige Rektorin des BBZ, und Beat Curau, Genossenschafter der ersten Stunde, in das Gremium gewählt. Beat Curau übernimmt das Präsidium, welches nun drei Viertel Jahre vakant war. Somit ist der Vorstand wieder vollständig.

Nun sei man dran, mit dem Vorstand der Genossenschaft in Verkaufsverhandlungen zu treten. «Gleichzeitig erarbeiten wir von Pro Natura ein Konzept, was wir an Platz brauchen und wie wir uns die Zukunft im Haus vorstellen können.» Derzeit sei noch alles möglich und alles offen.

Wie genau die neue Geschäftsstelle von Pro Natura in Weinfelden inskünftig aussieht, sei überhaupt noch nicht fix. «Ich will auch noch nichts ausschliessen, auch etwa, was das Restaurant betrifft. Es ist einfach wichtig, dass wir offen miteinander kommunizieren und voneinander wissen, was wir tun», sagt er. Es sei für die Organisation schon «ein Lupf» das Haus zu kaufen, man wolle es deshalb sorgfältig planen.

Die Genossenschafter entscheiden am Ende

Ob das Haus der Genossenschaft am Ende tatsächlich an Pro Natura verkauft wird, ist noch nicht entschieden. Darüber befinden am Ende die Genossenschafter. «Wir treten nun aber zügig in die Verhandlungen und Gespräche und erarbeiten einen Vorschlag, den wir unseren Mitgliedern am Ende vorlegen», sagt Dominik Anliker, Mitglied des Genossenschafts-Vorstandes.

Dominik Anliker, Vorstandsmitglied Genossenschaft Frohsinn. Bild: PD

Die gemeinsame Devise sei aber, das Haus an der Wilerstrasse als Ort der Gesellschaft, Kultur und des Sozialen zu erhalten, sagt Anliker.

«Wir wollen den Zweck des Gemeinschaftlichen weiterleben.»

In welchem Umfang die Genossenschaft am Ende noch im Haus selbst vertreten ist, sei nun Sache der Gespräche und am Ende auch der Entscheid der Genossenschaft.

Das Giusi's sucht nun weiter und hofft auf Tipps

Giuseppe Storniolo hat mit seinem Bistro Giusi’s beim «Frohsinn» ein Konzept zur Pachtübernahme des Restaurants eingereicht. Durch den Verkauf ist dies nun hinfällig.

Was geschieht nun mit ihrem Pachtinteresse am «Frohsinn»?

Giuseppe Storniolo: Unser Konzept war ja auf die Bedürfnisse der Genossenschaft ausgelegt. Nun müssen wir schauen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, in Pachtverhandlungen mit Pro Natura zu treten, das ist derzeit noch ungewiss.

Wie geht es für Sie nun weiter?

Giuseppe Storniolo, Geschäftsführer Giusi's Bistro. Bild: Donato Caspari

Wir schauen für geeignete Lokalitäten in und um Weinfelden. Wir werden aktiver auf die Suche gehen müssen und sind natürlich auch froh um Tipps und Angebote aus der Bevölkerung.

Wie geht es Ihnen gefühlsmässig, nach dieser Absage?

Für mich ist es keinesfalls eine Niederlage. Es ist Schicksal, es musste wohl so sein. Den Entscheid der Genossenschaft kann ich nachvollziehen. Ich denke, die Zeit spielt uns auch in die Hände, es werden derzeit wohl wenige Beizer ein Restaurant suchen, das hilft uns vielleicht.

Giusi's Bistro Pro Natura Thurgau Frohsinn Weinfelden