Weinfelden: Planung für Wega 2022 beginnt

Weinfelden Planung beginnt: Die Wega soll wieder stattfinden Vom 29. September bis 3. Oktober soll im Stadtzentrum nach drei Jahren Pause die Wega wieder stattfinden. Die Planung rollt nun an und die Aussteller können sich anmelden. Bekannt ist, dass es eine Mega-Sonderschau der Armee geben wird. Und Wega-Präsident Heinz Schadegg hat persönliche Neuigkeiten. Sabrina Bächi 02.03.2022, 04.10 Uhr

Der Lunapark: Sinnbild für die Vergnügungen an der Wega. Bild: Andrea Stalder

Die Handbremse wird gelöst, das Wega-Team will wieder Vollgas geben. Eine Nachricht, die Wega-Präsident Heinz Schadegg ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. «Ich bin schon lange dabei, aber die vergangenen zwei Jahre waren sehr zermürbend», sagt er. Umso glücklicher ist er, dass die Planungen für eine richtige Wega nun endlich wieder losgehen. Die Lockerungen des Bundesrats lassen es zu, die Planung für die Wega vom 29. September bis 3. Oktober 2022 in Angriff zu nehmen. «Es ist ein schöner Moment, weil wir loslassen können, weil wir wieder vorwärts schauen können.»

Zahlreiche Aussteller hätten in den vergangenen Tagen und Wochen angefragt, ob nun eine Wega stattfindet. Nun ist klar: Die Anmeldungen gehen Mitte März an die Aussteller, bis Ende April ist Anmeldeschluss. «Das ist etwas später als sonst, aber wir sind wegen Corona immer noch etwas im Verzug. Vor zwei Monaten war eine Wega-Durchführung noch nicht im Trockenen», sagt Messeleiter Gregor Wegmüller.

Wegen finanzieller Rückschläge ist Vorsicht geboten

Aufgrund der Pandemie hat die Wega 200’000 Franken Minus gemacht. Deshalb wollten sie vorsichtig sein, erklärt Wegmüller. Neu ist nun, dass es für die Aussteller genaue Richtlinien gibt, in denen erklärt wird, was im Falle einer erneuten Absage passiert. «Wir haben dazu gelernt», sagt Wegmüller. Es sei eine Absicherung und gebe Planungssicherheit für sie und die Aussteller. Noch einmal, und da sind sich Wegmüller und Schadegg einig, kann die Wega so einen Verlust nicht verschmerzen. Besondere Vorsicht ist deshalb geboten, finden sie.

Die 69. Wega soll also über die Bühne gehen. Ein paar Höhepunkte sind bereits jetzt klar. Die Armee wird mit einer grossen Mega-Sonderschau das gesamte Gelände des Thomas-Bornhauser-Schulhauses einnehmen. Die Territorialdivision 4 – das regionale militärische Bindeglied zu den Ostschweizer Kantonen – gibt spannende Einblicke in ihre Arbeit, erzählt Wegmüller.

Gregor Wegmüller, Messeleiter. Bild: Andrea Stalder

«Es werden Armeetiere wie Hunde, Fahrzeuge, Panzer, Fallschirmspringer und Personal der friedensfördernden Auslandeinsätze Swissint vor Ort sein.»

Die Armee plant einen interaktiven und abwechslungsreichen Auftritt. Vor allem auch für Familien soll die Sonderschau gut geeignet sein. Nebst Parcours, die man absolvieren kann, soll es auch Autogrammstunden mit Sportlern geben. Wer genau dabei vor Ort sein wird, ist noch Stand der Abklärungen.

Brienz ist als Gastregion dabei

Eine weitere Sonderschau wird die KVA organisieren. Dabei geht es vor allem um die Information zum anstehenden Ersatzbau in Weinfelden. «Aber auch Informationen über die Abfallwirtschaft und Energiegewinnung werden thematisiert», erklärt der Messeleiter. «Als Gastregion wird Brienz dabei sein», sagt er. In dieser Region stehe vor allem Brauchtum im Vordergrund, was gut zur Wega passe.

Nach zwei Jahren Zwangspause merkt der Messeleiter, dass einige Abläufe nicht mehr so geschmeidig vonstattengehen, wie wenn man jedes Jahr so einen Grossevent durchführt. «Wir haben deshalb auch das Kick-off für die Wega-Kommission am Mittwochabend.» Das sind Personen, die ehrenamtlich für die Wega im Bereich Entsorgungswesen, Tombola oder Finanzen arbeiten. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat sind das 20 Personen, die für die Planung und die reibungslose Abwicklung der grössten Thurgauer Messe zuständig sind.

Über 700 Firmen und Organisationen sind als Aussteller, Lieferanten oder sonstige Involvierte an einer Wega beteiligt, hält Wegmüller fest. Damit die Geschäftsstelle entlastet werden kann, sucht das Team noch eine Person, die im Aussenbereich die Betreuung der Aussteller übernimmt.

Letzte Wega für Heinz Schadegg

«Für mich ist es die letzte Wega als Präsident», sagt Heinz Schadegg. Nach zehn Jahren will er sein Amt weitergeben. Geplant ist das bereits seit längerem. Allerdings haben die beiden Pandemiejahre seine Amtszeit noch etwas verlängert.

Wega-Präsident Heinz Schadegg. Bild: Andrea Stalder

«Ich wollte mit einer richtigen Wega aufhören, alles andere würde nicht zu mir passen.»

Sein Nachfolger wird Beat Bollinger, der bereits Verwaltungsratsmitglied ist. Auf dessen Wunsch hin verbleibt Schadegg weiterhin im Verwaltungsrat, damit das Wissen, die Netzwerke und Beziehungen zu Firmen und Organisatoren nicht verloren gehen. «Ich habe etwa zehn Ordner zu Hause, aber sicher drei bis vier weitere Ordner voll Wissen nur in meinem Kopf», sagt Schadegg. Es ist Wissen, dass er sich in mittlerweile 40 Jahren an der Wega-Front erarbeitet hat. Damit will er seinen Nachfolger optimal unterstützen.