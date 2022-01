Turbulente Wahlnacht: Evangelisch Weinfelden wählt ihre Synodalen

Weinfelden Ovationen für den scheidenden Pfarrer nach einem lebhaften Wahlabend An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Weinfelden hielten die Stimmberechtigten nicht zurück mit Kritik an der mangelnden Information im Vorfeld der Wahlen. Nach langen Diskussionen wählten sie dann aber doch fünf Synodale und die neunköpfige Pfarrwahlkommission schon im ersten Wahlgang. Mario Testa 18.01.2022, 11.30 Uhr

Die Versammlungsteilnehmer applaudieren stehend für ihren scheidenden Pfarrer Richard Häberlin und seine Frau Ingrid. Bild: Mario Testa

Der Entscheid, die Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Weinfelden in der Kirche durchzuführen, war richtig. Der Andrang war am Montagabend gross, 116 Stimmberechtigte fanden den Weg ins so gut gefüllte Gotteshaus. Weniger gut kam bei ihnen jedoch an, dass es die Kirchenvorsteherschaft verpasst hatte, die Kandidierenden für die Pfarrwahlkommission und die Synodale im Vorfeld vorzustellen.

Kirchenpräsident Thomas Siegfried führt durch die Versammlung. Bild: Mario Testa

«Ich habe ausser Namen keine Informationen gefunden», sagt eine Votantin. «Ich würde es sehr begrüssen, wenn die Kirchenvorsteherschaft künftig die Informationen besser und allen zugänglich machen würde.» Und als Präsident Thomas Siegfried, der für die Zukunft Besserung verspricht, nach einigen Wortmeldungen zur Wahl der Pfarrwahlkommission schreiten will, interveniert ein weiterer Votant. «Ihr müsst uns die Leute doch zumindest vorstellen!»

Das tun acht Personen – vier aus der Vorsteherschaft und Diakonie, vier Externe – dann auch gleich selbst, kurz und bündig. Nur der ebenfalls kandidierende Pfarrer Daniel Bühler fehlt quarantänebedingt. Wenig später werden dann neun gewählt mit zwischen 78 und 111 Stimmen.

Die Pfarrwahlkommission Nach dem Wegzug von Pfarrer Richard Häberlein machen sich folgende neun Personen in der Pfarrwahlkommission auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin: Pfarrerin Esther Baumgartner, Pfarrer Daniel Bühler, die Vorstandsmitglieder Benjamin Buser und Edgar Schuppli sowie Jugendarbeiterin Claudia Zaugg. Die vier externen Mitglieder der Pfarrwahlkommission sind Ramona Ambühl, Matthias Bolliger, Lea Bührer und Petra Reubi.

Alle wollen eine «Kirche für alle»

Bei der Wahl der fünf Synodalen haben die Kirchbürger die Qual der Wahl. Gleich acht Frauen und Männer stellen sich zur Wahl. Die Kandidierenden stellen sich auch bei dieser Wahl zuerst den Anwesenden vor. Und sie werden im Anschluss auch noch mit Fragen aus der Reihe der Wählerschaft konfrontiert. Alle betonen, dass sie sich für eine «Kirche für alle» starkmachen wollen im Parlament der Landeskirche.

Die acht Kandidierenden für die Synodale stellen sich der Reihe nach vor an der Versammlung: Samuel Zaugg, Sandra Güttinger, Monika Schuppli, Michael Mente – Präsident Thomas Siegfried (Mitte) übernimmt die Vorstellung des abwesenden Pfarrers Daniel Bühler – Hanspeter Niederhäuser, Felix Romann und Ursi Senn-Bieri. Bild: Mario Testa

Ursi Senn-Bieri wirbt mit ihrem grossen Netzwerk und ihrer politischen Erfahrung für sich, Kirchenpfleger Felix Romann mit seinem grossen Wissen bei Verwaltungsfragen, der amtierende Synodale Hanspeter Niederhäuser mit seinem Engagement und seinen erfolgreichen Vorstössen in den vergangenen zwei Legislaturen. Historiker Michael Mente betont, wie wichtig im der Reformationsgedanke und die ständige Reflexion der Kirche ist, Familienberaterin Monika Schuppli will eine menschennahe Brückenbauerin sein und Familienfrau Sandra Güttinger sich für die Anliegen junger Mütter sowie den Respekt unter den Generationen einsetzen. Der angehende Sozialdiakon Samuel Zaugg will mithelfen, die Veränderungsprozesse der Landeskirche zu begleiten. Für den abwesenden Daniel Bühler sagt Präsident Thomas Siegfried, dieser wolle die Anliegen der Kirchbürger in die Synode einbringen.

In geheimer Wahl entscheiden sich die Stimmberechtigten bereits im ersten Wahlgang für ihre fünf künftigen Vertreter im Parlament der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Es sind Michael Mente (85 Stimmen), Felix Romann (76), Hanspeter Niederhäuser (73), Samuel Zaugg (66) und Ursi Senn-Bieri (66).

Budget Das Budget für das laufende Kirchenjahr rechnet bei Einnahmen und Ausgaben von rund 2,17 Millionen Franken mit einem kleinen Gewinn von 1720 Franken. Für das Altersheim Bannau soll in diesem Jahr ein Gewinn von 127'000 Franken resultieren. Betriebsaufwand und Abschreibungen betragen knapp 1,54 Millionen und der Betriebsertrag gut 1,66 Millionen Franken. Den Budgets und dem gleichbleibenden Steuerfuss von 15 Prozent stimmen die Anwesenden grossmehrheitlich zu.

Ovationen für den scheidenden Pfarrer

Nach zwölf Jahren als Pfarrer in Weinfelden verabschiedet sich Richard Häberlin in Richtung Frauenfeld, wo er Spital-Seelsorger wird. «Es ist schwer vorzustellen, dass ihr nun nicht mehr da seid. Ich habe dich als überlegten Menschen kennen gelernt, der beharrlich und vielfältig wirkte in unserer Gemeinde», sagt Präsident Thomas Siegfried zum scheidenden Pfarrer.

«Du warst ein Gemeindebauer mit viel Liebe und Herzblut, hast unserer Gemeinde gut getan.»

Ingrid und Richard Häberlein lauschen den Worten von Thomas Siegfried. Bild: Mario Testa

Nach weiteren lobenden Worten von Vorstandsmitglied Edgar Schuppli, der die exakten, gehaltvollen und tiefgehenden Predigten von Pfarrer Häberlin lobt, applaudieren die Kirchenbürger stehend lange für Richard Häberlin und seine Frau Ingrid. Zum Schluss der fast dreistündigen Versammlung stellt sich dann auch noch der interimistische Pfarrer Peter Keller kurz vor. Er ist 72 Jahre alt und wird in einem 40-Prozent-Pensum als Pfarrer wirken, bis die Pfarrwahlkommission ihren Job gemacht und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Richard Häberlin gefunden hat.