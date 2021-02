Weinfelden Onlinevortrag: Volkshochschule Mittelthurgau nutzt neue Formate für die Referate Aufgrund der Pandemie sind die meisten Anlässe der Volkshochschule Mittelthurgau abgesagt. Diesen Montag will sie jedoch einen Online-Vortrag durchführen. Interessierte können sich über die Homepage einloggen. Das Thema: Wohnen im Alter 26.02.2021, 17.34 Uhr

Joelle Zimmerli, Soziologin und Referentin Bild: PD

(red) Die Volkshochschule Mittelthurgau hat wegen der aktuellen Lage die meisten ihrer Veranstaltungen abgesagt. Nächsten Montag wird aber trotzdem ein Referat gehalten, nur eben online. Die Referentin Joelle Zimmerli erzählt zum Thema «Wohnen im Alter». Zimmerli ist Soziologin sowie Raumplanerin mit viel Erfahrung und wird einerseits die individuellen Bedürfnisse, aber auch Quartier- und Siedlungsgestaltung ansprechen.

Wohnen im Alter sei genauso vielfältig wie die Generation, die jetzt älter wird: Die einen suchen den Austausch mit anderen Generationen, die anderen die Nähe zu Gleichgesinnten. Das Referat soll die vielen Facetten des Wohnens im Alter an Beispielen aufzeigen.

Interessierte können am 1. März um 20 Uhr kostenlos am virtuellen Referat teilnehmen. Der Link zum Online-Vortrag ist auf der Website der Volkshochschule Mittelthurgau aufgeschaltet. Ausserdem soll das Handy für das Referat bereitliegen, damit an einer kurzen Online-Befragung teilgenommen werden kann.

Link zur Website: www.vhs-mittelthurgau.ch