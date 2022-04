Weinfelden Neuburg oder Neuenburg? Verwirrung über neue Namensgebung der Burgruine Hat das Amt für Archäologie einen Fehler gemacht? Das fragen sich die Weinfelderinnen und Weinfelder bei der Burgruine im Osten der Stadt. Dort heisst die sanierte Burg nämlich Neuenburg statt nur Neuburg. Das Archäologische Amt klärt auf. Sabrina Bächi 14.04.2022, 04.30 Uhr

Archäologin Simone Benguerel enthüllt die besagte Tafel auf dem Burgstock. Bild: Mario Testa (8. April 2022)

Eine Tafel sorgt in Weinfelden für Aufregung. Kaum hat das kantonale Amt für Archäologie den frisch sanierten Burgstock im Osten der Stadt der Öffentlichkeit präsentiert, gibt es Kritik und Verwirrung. Lokalhistoriker Martin Sax fragt sich, woher denn die Idee stammt, aus der umgangssprachlichen Weinfelder Neuburg gleich die Neuenburg zu machen. So steht es nämlich auf der Tafel geschrieben, die seit neuestem beim Burgstock steht und über die Geschichte dieser Ruine dem geneigten Leser oder der Leserin Auskunft gibt.

Auffällig: Nicht einmal die Stadt Weinfelden schreibt in ihrem Newsletter über die frisch sanierte Ruine Neuenburg. Sie bleibt bei der bisher bekannten Aussprache Neuburg. Woher also kommt der Sinneswandel des kantonalen Amtes für Archäologie?

Die Tafel auf dem Burgstock. Bild: Mario Testa

Die offiziellen Konventionen geben den Namen vor

Simone Benguerel, die zuständige Archäologin, erklärt es auf Anfrage. «Wir haben während der Ausgrabungen auch stets von der Neuburg gesprochen», gibt sie zu. «Als ich mich jedoch mit der verschriftlichten Variante für die Tafel vertieft mit dem Namen auseinandergesetzt habe, merkte ich, dass es vor allem im Historischen Lexikon der Schweiz sowie auch bei Swisstopo eben nicht Neuburg, sondern Neuenburg heisst.» Für die Tafel habe man sich deshalb an der offiziellen Konvention orientiert und sich entschieden, die Burg als Neuenburg schriftlich festzuhalten. «Am Ende ist aber das gleiche gemeint», sagt Benguerel. «Historische Quellen berichten von der <Uuipurch>.» Aber als der Name Eingang in die offizielle Verschriftlichung gefunden habe, wurde aus der Neuburg offenbar die Neuenburg, erklärt sie.

Es wurde kein Fehler gemacht

Auch Martin Sax hält in seinem Beitrag fest, dass ihm keine historische Quelle bekannt sei, die von der Neuenburg spricht. «Mit der Neuenburg starten wir nun durch ins Welschland – aber solange das Amt für Archäologie nicht Neuchâtel auf die Tafel schreibt, wollen wir mal nicht so pingelig sein», schreibt er scherzhaft.

Das Gemäuer der Burgruine während der Sanierung. Bild: Mario Testa

Festzuhalten ist, dass bei der Tafel offenbar kein Fehler unterlaufen ist und diese auch nicht ersetzt wird. Das Amt für Archäologie hat in diesem Fall einfach einen Unterschied festgestellt zwischen der umgangssprachlichen Neuburg und der Konvention beim Historischen Lexikon oder Swisstopo, diese als Neuenburg zu bezeichnen. Der Entscheid fiel dann gemäss offizieller Konvention, da auch die Tafel eine offizielle Repräsentantin ist.

Die Ruine aus der Vogelperspektive. Bild: Mario Testa

Als «Uuipurch» wird die Anlage übrigens zu Beginn des 14. Jahrhunderts erstmals in einer schriftlichen Quelle erwähnt. Die damaligen Besitzer, die Herren von Bussnang, waren wohl auch die Erbauer der Burg. Da sie nebst ihrer Stammburg in Bussnang – deren Standort bis heute nicht ausfindig gemacht werden konnte – eine neue Burg errichteten, kam die Burg in Weinfelden auch zu ihrem Namen – neue Burg oder eben Neuburg. Im Zuge der Appenzellerkriege wurde sie 1405 oder 1407 zerstört und danach nicht wiederhergestellt. Das bezeugen auch die archäologischen Funde, die mehrheitlich aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammen.

Petition für eine Feuerstelle Die Gruppierung Jung und Aktiv hat eine Petition lanciert, in der sie fordern, dass das Feuerverbot, welches neu auf dem Burgstock gilt, wieder aufgehoben wird. Sie begründen ihren Vorschlag damit, dass der Burgstock ein Ort für Familien, Jugendliche, Schulklassen und Senioren sei und viele trotz fehlender Feuerstelle ein Feuer an diesem Ort entfachten. «Wir fordern, dass eine offizielle Feuerstelle mit Grill und Holzunterstand gebaut wird und das Feuerverbot aufgehoben wird. Die Stadt Weinfelden und die Bürgergemeinde Weinfelden (als Landbesitzerin) sollen sich für den Unterhalt verantwortlich fühlen», heisst es auf petitio.ch, wo die Petition Unterstützer sucht. Das Ziel sind deren 200. Nach nur einem Tag sind es schon knapp 130. Doch die Bürgergemeinde hat für das Feuerverbot einige Gründe, wie der Ressortverantwortliche Max Knup weiss. «Der Unterhalt ist sehr kostspielig, da es keine Strasse hat, die dorthin führt. Zudem liegt der Burgstock mitten in einem Wohnquartier. Wir wollen die Nachbarn nicht mit Lärm belästigen», sagt der Waldchef. Zudem gebe es genügend öffentliche Feuerstellen in Weinfelden. (sba)