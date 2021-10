Weinfelden: Wattinger und Hurtado schliessen ihre Geschäfte

Weinfelden «Einige Kunden haben uns sogar zur Pensionierung kondoliert»: Bei zwei Geschäften an der Rathausstrasse steht eine Übergabe bevor 23 Jahre lang hat das Ehepaar Hurtado sein Schmuck- und Uhrengeschäft betrieben, 18 Jahre lang Ehepaar Wattinger ihr Schuhgeschäft gleich nebenan. Nun treten sie in den Ruhestand. Mario Testa Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.10 Uhr

Heidi und Joaquin Hurtado in der Werkstatt ihres Uhren- und Schmuckgeschäfts. Bild: Mario Testa

«Totalausverkauf» steht in grossen Lettern an den Schaufenstern der beiden Geschäftslokale ganz zuunterst an der Rathausstrasse. Seit einigen Wochen sind sowohl das Ehepaar Hurtado in ihrem Uhren- und Schmuckgeschäft, als auch das Ehepaar Wattinger in ihrem Schuhgeschäft daran, ihre Lager abzubauen. Der Grund ist bei beiden derselbe: Der Ruhestand rückt näher und das Geschäft steht vor einer Übergabe.

«Wir sind seit 23 Jahren hier in Weinfelden mit unserem Geschäft. Im März werde ich nun aber 65 Jahre alt und gehe in Pension», sagt Joaquin Hurtado. Seine Frau Heidi könnte gar schon seit fast zwei Jahren ihren Ruhestand geniessen, arbeitet aber immer noch zusammen mit ihrem Mann im Geschäft.

«Für uns war es ein Vorteil, als Ehepaar den Laden zu führen.»

Ende Februar – nach 38 Jahren Selbständigkeit, schon in Stein am Rhein führten sie ein Uhrengeschäft – schliessen Hurtados ihr Geschäft. Einen Nachfolger für den Laden hat der Uhrmacher und Rhabilleur mit seiner Frau nicht gefunden. «Wir haben uns bemüht, es sah zwischenzeitlich auch gut aus. Aber zum Schluss hat es aus diversen Gründen nicht geklappt», sagt Joaquin «Jimmy» Hurtado. Für die Werkstatteinrichtung mit all den Spezialwerkzeugen hingegen habe er einen Käufer gefunden. Wie der Hausbesitzer Urs Koller sagt, habe er bereits eine Nachmieterin für das Ladenlokal gefunden. Es wird zum Coiffeursalon.

Service ist ihm wichtig

Nebst dem Verkauf von Uhren und Schmuck ist der Service immer ein sehr wichtiger Geschäftsbereich von Hurtados gewesen. «Wir verkauften auch nur Ware, die in der Schweiz hergestellt wird, und die ich hier reparieren kann», sagt Hurtado. «Wir hatten viele tolle Kunden, die das immer geschätzt haben. Einige kamen sogar und haben uns zur Pensionierung kondoliert», sagt Heidi Hurtado und lacht. Das Ehepaar wird nach der Pensionierung in Weinfelden wohnhaft bleiben.

Rückblickend seien sie sehr zufrieden mit dem Geschäftsgang. «An dem hat's nicht gelegen, auch wenn der Detailhandel sicher nicht einfacher geworden ist», sagt Joaquin Hurtado. Vor negativen Ereignissen seien sie auch verschont geblieben. «Es gab einmal ein Einbruchs-Versuch, aber sonst hatten wir immer Glück.»

Das Schuhaus bleibt

Während das Uhren- und Schmuckgeschäft Hurtado also zum Coiffeursalon mutiert, bleibt das Schuhaus Wattinger in ähnlicher Form erhalten. «Wir haben mögliche Nachfolger mit Inseraten gesucht und sind fündig geworden bei einem Orthopäden aus St.Gallen», sagt Kurt Wattinger. Beim neuen Mieter handelt es sich um die Brunner Orthopädie, wie Geschäftsführer Markus Brunner auf Anfrage bestätigt. «Wir hatten Glück mit dieser Nachfolge, haben schnell gemerkt, dass es passt. Die neuen Mieter werden das Geschäft in ähnlicher Weise weiterführen.»

Kurt und Annelies Wattinger in ihrem Schuhgeschäft an der Rathausstrasse. Bild: Mario Testa

Kurt Wattinger erreicht Anfang 2022 das Pensionsalter und übergibt deshalb nach 18 Jahren in Weinfelden sein Geschäft in neue Hände. Seine Frau Annelies bleibt dem neuen Geschäft noch ein paar Jahre erhalten. «Ich werde als Geschäftsführerin den Bereich des Schuhverkaufs weiterführen», sagt die 62-Jährige. Ihr Hauptgeschäft hatten die beiden in Stammheim, das dortige Geschäftshaus konnten sie bereits weiter verkaufen. Der Standort in Weinfelden sei immer eine tolle Ergänzung gewesen.

«Es war auch erstaunlich: Was hier gut verkauft wurde, war in Stammheim manchmal kaum gefragt – und umgekehrt. Da merkt man die unterschiedlichen Geschmäcker der Land- und Stadtleute.»

Langsam leeren sich die Schuhregale bei Wattingers. Die Ausverkauf-Schilder und Rabatte zeigen ihre Wirkung. «Wir leeren unsere Lager, neue Ware bestellen wir nicht mehr», sagt Kurt Wattinger. Bis Ende Jahr wollen Wattingers nun noch weitermachen, bevor die neuen Mieter einziehen. «Oder einfach solange, bis wir keine Ware mehr haben.»