Weinfelden: Curler blicken auf ein turbulentes Jahr zurück

Weinfelden Nach langer Pause ein erfolgreicher Start in die neue Saison: Das berichtet der Curling-Club In der einzigen Curlinghalle im Kanton standen die Steine wegen Corona lange still. Nun konnte unter Corona-Auflagen wieder gespielt werden, und auch das neue Wirtepaar hat seine Feuertaufe bestanden. 04.01.2022, 11.35 Uhr

Während der Fasnachtstrophy stehen auch mal verkleidete Curlerinnen und Curler auf dem Eis. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 22. Februar 2019)

Coronabedingt war die Curlinghalle Weinfelden – so wie viele andere Sportanlagen – bereits ab Oktober 2020 geschlossen. Deshalb konnten keine Trainings durchgeführt werden. Doch einige angefressene Curler hätten sich davon nicht abhalten lassen und sich nach dem ersten Schnee im privaten Garten versucht, um so wenigstens ein wenig das Curlingfieber zu stillen, schreibt der Curlingklub in einer Mitteilung.

Richtig los ging es für die Curler dann erst wieder im September 2021 und dann auch nur unter Corona-Auflagen. «Die Halle war aber wunderbar besetzt», schreibt der Klub. Auch das neue Wirtepaar Theres Ruch und Christoph Bosshard konnten sich schnell und effizient in ihre neue Aufgabe einleben. Die Feuertaufe erlebten sie bereits mit dem Jass-Turnier am 1. Oktober.

«Schlag auf Schlag ging es dann weiter mit dem Taci-Turnier, dem Tag der offenen Curlinghalle, dem Jubiläums-Plausch-Curlingturnier und zum krönenden Abschluss mit einem Spiel der Ostschweizer Superliga, welche am 1. Dezember in Weinfelden durchgeführt wurde.» Während der erste Rang bei der Ostschweizer Superliga schon vor der Schlussrunde ans Team St.Galler Bär 1 um Skip Beat Brunner vergeben war, sicherten sich die Weinfelder Curlerinnen vom Team VTBosshart souverän den 2. Rang. Ein weiterer Höhepunkt war die Akquisition der Kibag Gruppe für die Beschriftung der blauen Steine.

Eismeister Fredy Witzig bei der Arbeit. Bild: PD

Pünktlich am 6. Januar wollen die Curler wieder loslegen. Bis dahin habe Eismeister Fredy Witzig die Curlingbahnen wieder auf Vordermann gebracht, und die Klubabende können dann starten. (red)

