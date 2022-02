Im Archiv im Kommandobunker Weinfelden findet man diverse Waffen

Weinfelden Militärgeschichtliche Trouvaillen: Am Wochenende haben die Verantwortlichen das Archiv im Kommandobunker gepflegt Im Kommandobunker Weinfelden findet man viel Interessantes – abgesehen von Büchern und Dokumenten auch Waffen. Angehörige des Festungsgürtels Kreuzlingen pflegen das Archiv. Werner Lenzin 20.02.2022, 16.55 Uhr

Erich Bühlmann und Archiv-Chef Urs Bodmer präsentieren Raritäten aus ihrem Archiv. Bild: Werner Lenzin

In den wie in einem Labyrinth angeordneten Räumen des ehemaligen KPs der Gz Br 7 – sprich: des ehemaligen Kommandopostens der Grenzbrigade 7 – an der Schnellerstrasse in Weinfelden herrscht emsiges Treiben am vergangenen Samstagmorgen. Der Grund: Angehörige des Festungsgürtels Kreuzlingen überarbeiten die Bibliothek, das Archiv und die Waffen.