Weinfelden Mehr Wärme aus der Abfallverbrennung und aus der Tiefe für Weinfelden Die Technischen Betriebe Weinfelden planen ein Ausbau der Fernwärmenetze. Nebst den zwei bereits Bestehenden sollen im Osten bei den Sportanlagen und im Vivala nun zwei weitere entstehen. Mario Testa 05.02.2021, 04.20 Uhr

TBW-Geschäftsleiter Ivo Zillig in der Wärmetauscher-Anlage neben der Abwasserreinigungsanlage Weinfelden. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 29. Januar 2021)

Bis ins Jahr 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein. Das bedeutet, möglichst auf fossile Energieträger wie Öl oder Gas zu verzichten – erst recht bei der Beheizung von Gebäuden, wo es bereits heute diverse Alternativen gibt. Auch die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) nehmen sich der herausfordernden Umstellung an. Sie setzen nebst erneuerbarem Gas auf Energie aus der Tiefe und aus Abfall für ihre Fernwärmenetze.

«Wir betreiben heute schon zwei Fernwärmeverbünde, weitere sind in Planung und es gibt auch schon zwei private Verbünde in der Stadt», sagt Ivo Zillig, Geschäftsleiter der TBW. Eines ihrer Netze – jenes im Zentrum, welches das Hallenbad und das BBZ versorgt – wird von der Abwärme der KVA gespeist. Das andere im Westen der Stadt, an welchem die Gebäude von Lidl Schweiz angeschlossen sind, bezieht die Energie aus der Abwasserreinigungsanlage.

«Ein drittes Projekt ist nun spruchreif. Mündlich gibt es bereits Zusagen und wir stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung.»

Dieses dritte Projekt, welches auf dem Richtplan Energie der Stadt basiert, betrifft die Sportanlage Güttingersreuti und die Gebäude der Stiftung Vivala. «An diesen beiden Orten wollen wir mit Wärme aus dem Grundwasser Wärmeverbünde aufbauen», sagt Ivo Zillig.

Weg von Gas und Öl

Wärme aus dem Thurgrundstrom zu beziehen, ist in der Theorie relativ einfach, in der Praxis jedoch - mit den notwendigen hydrogeologischen Untersuchungen -durchaus anspruchsvoll. «Grundsätzlich pumpt man das etwa zehn Grad warme Wasser an die Oberfläche, und entzieht ihm mittels Wärmetauscher Wärmeenergie. Das um etwa zwei bis vier Grad abgekühlte Wasser entlässt man wieder in den Grundstrom», erklärt Zillig. Anschliessend erreicht man mittels Wärmepumpen das notwendige Temperaturniveau zum Heizen und für das Brauchwarmwasser.

Solche Platten werden im Wärmetauscher (Plattentauscher) eingesetzt. Auf der einen Seite des Blechs fliesst das Grundwasser und gibt über das Blech Energie ans Heizwasser auf der anderen Seite ab. So sind beide Ströme von einander getrennt. Die Riffelung dient dazu, möglichst viel Oberfläche auf dem Blech zu schaffen, um möglichst viel Energie austauschen zu können. Bild: Mario Testa

Da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelt, bei dem das Wasser des Thurgrundstroms nie die Leitungen verlässt und auch nicht mit anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, sei diese Methode unproblematisch, wenn die Anlagen gut überwacht und gewartet werden.

«Wir achten sehr darauf, dass der Thurgrundwasserstrom

nicht kontaminiert wird, er liefert unser Trinkwasser. Deshalb finden wir es auch wichtig, dass wir solche Anlagen selber betreiben und nicht Private.»

Und der Bau zweier solcher Anlagen steht nun kurz bevor. «Wir wollen in einer ersten Etappe die Sportanlagen der Güttingersreuti sowie das Vivala aus dem Grundwasser beheizen.»

Inbetriebnahme schon Ende Jahr

Die entsprechende Zielvorgabe macht die Stadt Weinfelden in ihrem Richtplan Energie. «Ich bin optimistisch, dass wir diese beiden neuen Wärmeverbünde bereits Ende Jahr in Betrieb nehmen können», sagt Ivo Zillig. «Die Detailprojektierung haben wir vergangene Woche begonnen.» In weiteren Etappen sollen dann auch noch das Industriegebiet auf der Güttingersreuti sowie die heute noch unbebauten Entwicklungsgebiete im Osten der Stadt folgen.

Das Wasser aus der Abwasserreinigungsanlage hat je nach Jahreszeit eine andere Temperatur, derzeit sind es etwa acht. Bild: Mario Testa

Die TBW achteten bei diesen Ansinnen nicht nur auf die Ökologie, auch die Wirtschaftlichkeit müsse gegeben sein, sagt der TBW-Geschäftsleiter. «Bei diesen beiden Fernwärmenetzen in einem Gebiet mit genügend grossem Wärmebedarf passen die Kosten und Erträge zusammen, zumindest auf lange Sicht gesehen. Dagegen wäre eine Erweiterung des KVA-Abwärmenetzes mit massivem Leitungsbau einfach nicht wirtschaftlich, da im Verhältnis zu wenige Abnehmer da sind.» Diese Variante plant die Stadt deshalb erst für einen späteren Zeitpunkt, sollten sich in den Entwicklungsgebieten im Osten der Stadt genug Abnehmer ansiedeln.

Auch das Gas bleibe vorläufig ein wichtiger Energieträger in Weinfelden. Die TBW sind auch für die Gasnetze zuständig. «Wir werden den Anteil an Biogas und erneuerbaren Gas von heute zehn Prozent im Wärmemarkt weiter steigern. Aber um im 2050 vollständig erneuerbar zu heizen braucht es zusätzliche Alternativen. Deshalb arbeiteten wir nebst der Planung einer Biogasanlage auch an der Fernwärme», sagt Ivo Zillig.