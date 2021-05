Weinfelden Markttreiben unter verschärften Bedingungen in Weinfelden Am Mittwoch hat der Frühlingsmarkt mit 60 Ständen stattgefunden. Trotz Schutzmassnahmen und schlechtem Wetter sind die Marktfahrer froh über die Durchführung. Mario Testa 12.05.2021, 15.00 Uhr

Abstandsmarkierungen, Masken und Regenjacken prägen das Bild am Frühlingsmarkt. Bild: Mario Testa

«Dörf ich Ihne gratis d Brille putze?», fragt eine Marktfahrerin eine Passantin. «Nei danke, die lauft sowiso grad wider a», antwortet diese. «Magebrot, feins Magebrot!», ertönt’s an einer anderen Ecke an der Rathausstrasse und auf dem Marktplatz werben Textilverkäufer für Unterwäsche, Arbeitshosen und Socken.

Es herrscht trotz grauem Himmel wieder Markttreiben in Weinfelden am Frühlingsmarkt – der Unterschied zu sonst: Alle Marktfahrer und die Passanten tragen Masken. Und vor einigen Ständen stehen Abstandsmarkierungen. Der Weinfelder Marktchef Patrick Schwager ist zufrieden:

«Wir hatten trotz der Auflagen und des Wetters fast keine Absagen. Nun sind es rund 60 Stände am Frühlingsmarkt»

Marktchef Patrick Schwager kontrolliert den Stand von Sandra und Thomas Rüegg auf die Einhaltung der Schutzmassnahmen. Bild: Mario Testa

Er kontrolliert bei jedem Stand die Schutzmassnahmen, weist auf Mängel hin und lobt, wenn die Vorgaben gut umgesetzt wurden. «Es geht auch ums sensibilisieren, dass der Markt nun halt unter speziellen Umständen stattfindet.»

Der erste Markt im neuen Jahr

Am Stand von Sandra und Thomas Rüegg findet Schwager nur lobende Worte. Die beiden Hohentanner sind mit ihren Windlichtern, Schalen und Töpfen zum ersten Mal überhaupt an einem Markt. «Wir wollten im vergangenen Sommer das erste Mal an einem teilnehmen. Aber das hat dann nicht geklappt. Umso schöner, ist es nun endlich so weit», sagt Sandra Rüegg.

Armin Geiger, Messerhändler aus Zihlschlacht. Bild: Mario Testa

Der Zihlschlachter Armin Geiger, der aus seinem gelben Piaggio heraus diverse Messer verkauft, hat mehr Erfahrung. Aber auch für ihn, ist’s der erste Markt dieses Jahr. «Ich komme ja nicht so weit rum», sagt er. Deshalb sei er froh, findet der Markt in Weinfelden wieder statt.

«Alle Achtung, dass der Marktchef diese Verantwortung übernommen hat.»

Giuseppe Papaya verkauft an seinem Stand getrocknete Früchte. «Es ist keine einfache Zeit für uns. Oft erfolgt der Entscheid über die Durchführung kurzfristig», sagt er. «Aber wenn man improvisieren kann und flexibel bleibt, klappt’s trotzdem.»