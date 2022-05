Schultheatertage: Jugendliche machen Theater in Weinfelden

Weinfelden Licht und Schatten auf der Bühne: 28 Klassen zeigen ihre Stücke an den Ostschweizer Schultheatertagen Die Ostschweizer Schultheatertage finden dieses Jahr zum achten Mal statt. Nach mehrmonatiger Vorbereitung präsentieren die Oberstufenschülerinnen und Schüler ihre Stücke nun in Weinfelden, Herisau und Buchs. Mario Testa 17.05.2022, 17.00 Uhr

Die Theater-Freifachklasse der Oberstufe aus Kirchberg SG präsentiert ihr Stück «Chaos im Schulkeller» im Theaterhaus Thurgau. Bild: Mario Testa

Zehn weisse Klappstühle, zehn schwarze Klappstühle. Dazu vier Stellwände und abwechseln links, rechts oder auf beiden Bühnenseiten Licht. Mehr haben die 28 Schulklassen nicht zur Verfügung für ihr Stück an den achten Ostschweizer Schultheatertagen, das sie unter dem Thema «Plan C» erarbeitet haben. Am Donnerstag und Freitag waren acht Klassen in Weinfelden zu Gast und zeigten im Theaterhaus Thurgau ihre Stücke, die sie in den vergangenen Monaten in ihrem Frei- oder Wahlpflichtfach Theater eingeübt haben.