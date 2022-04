Thomas Götz gibt den Napoleon im Theaterhaus Thurgau

Weinfelden «Le théâtre, c’est moi»: Thomas Götz gibt den Napoleon im Theaterhaus An drei Abenden zeigte der Kabarettist Thomas Götz im Theaterhaus die zweite Staffel «Ergötzliches». Die Derniere nach zehn Jahren der Show folgt dann im September. Monika Wick Jetzt kommentieren 24.04.2022, 16.15 Uhr

Thomas Götz begrüsst seine Gäste im Theaterhaus Thurgau als Napoleon. Bild: Monika Wick

Auf dem T-Shirt von Thomas Götz, das er bei der ersten Vorstellung von der neuesten Ausgabe des «Ergötzlichen» trägt, prangt der Schriftzug «Made in 1962 – Limited Edition». Dass es nicht viele vom Schlag des Weinfelder Kabarettisten gibt, ist klar. Viele Besucher des Programms, das im Theaterhaus aufgeführt wird, halten Thomas Götz gar für ein Unikat.

Conrad Schär, Besucher aus Schweizersholz. Bild: Monika Wick

Dieser Meinung ist auch Conrad Schär. «Thomas Götz ist einzigartig. Ich habe noch nie eine Vorstellung von ihm ausgelassen», sagt der Mann aus Schweizersholz nach der ausverkauften Vorstellung vom Donnerstagabend. Im Weiteren ist er der Meinung, dass Götz nicht mehr er selber ist, wenn er in eine Rolle schlüpft. «Er geht vollends in ihr auf.» Conrad Schär ist es auch, dem die Ehre zu Teil wird, Napoleons Hut zu halten, während sich dieser auf der Bühne austobt.

Politiker bekommen ihr Fett weg

«Bonsoir Mesdames et Messieurs, es ist eine Ehre für Sie, dass ich heute bei Ihnen sein kann», sagt Götz in seiner Paraderolle als französischer General. Als Napoleon wirft er mit negativen Charaktereigenschaften um sich und will vom Publikum wissen, auf wenn diese zutreffen. «Nein, Putin ist es nicht. Er ist nicht so vielfältig», erklärt er. Immer wieder kriegt der russische Präsident sein Fett weg:

«Russland hat Grenzen, Putin ist grenzenlos.»

Auch an der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, «die auf der rechten Spur in die falsche Richtung fährt» lässt Napoleon kein gutes Haar. Götz geht in seiner Rolle völlig auf, nur einmal fällt kurz die Maske. «Satire zu machen in Zeiten wie diesen ist schwierig», sagt er.

Thomas Götz tritt als Arnold Schnyder in die Pedale um etwas Strom für das Licht im Theaterhaus zu erzeugen. Bild: Monika Wick

Zu Schaffen macht Götz auch die Weisung des Kantons, den Energieverbrauch bei kulturellen Veranstaltungen auf ein Minimum zu reduzieren. «Cornelia Komposch ist wahrscheinlich hier, um das zu kontrollieren», sagt er in Richtung der Regierungsrätin. Immer wenn ein Stromausfall droht, hilft das Treten in die Pedale eines Fahrrades, die Speicher wieder zu füllen. Das bleibt auch den Geschwistern Arnold und Sabine Schnyder, weitere Rollen von Thomas Götz, nicht erspart. «Wenn wir Köby Stark aufs Velo gelassen hätten, hätten wir Starkstrom», sagt der Kabarettist zum ebenfalls anwesenden Ständerat.

Von Kavaliersdelikten und Blumen

Für grosse Erheiterung sorgt auch ein Telefonat mit Hausi Leutenegger, der wie in früheren Interviews gebetsmühlenartig immer wieder die gleichen Sätze wiederkäut. Auf Pierin Vincenz angesprochen sagt Leutenegger: «Bschisse tuet mer bim Jasse, bi de Banke isch das es Kavaliersdelikt». Für musikalische Intermezzos sorgt Pianist Hano Messmer. Er ist es auch, der Thomas Götz bei Liedern wie «What a wonderful World» oder «Weisst Du wo die Blumen sind?» begleitet. Während die Melodie dem Original entspricht, sorgt Götz für tiefgründige, traurige und nachdenkliche Liedzeilen.

Cornelia Komposch, Regierungsrätin Thurgau. Bild: Monika Wick

Lustiger sind die von Daniel Felix produzierten Werbefilme für Raclette Rasputin, Emmentaler Kalaschnikow, Vekselbergkäse oder die legendäre Bettwarenfabrik. «Mir verwendet usschliesslich Fäderli vo grupfte Oligarche», tönt es von der Leinwand. «Ich bin immer wieder gespannt, welche Politiker Thomas Götz auf die Schippe nimmt und erwarte es auch von ihm», sagt Cornelia Komposch, welche selber glimpflich davonkam, nach der Vorstellung.

