Weinfelden Kräuter gegen Viren: An der Pflanzenbörse in Weinfelden stöbern Besucherinnen und Besucher nach natürlichen Mitteln gegen Corona Die Veranstalter sind überrascht vom grossen Interesse. Trotz der Pandemie erscheinen die Leute zahlreich an der Pflanzenbörse im Innenhof des Gewerblichen Bildungszentrums. Im Zentrums stehen nach Hauswurz, Feuerlilien und Raritäten. Manuela Olgiati 02.05.2021, 12.11 Uhr

Besucherinnen stöbern an den Ständen. Manuela Olgiati

Tauschen und verschenken darf man alles, was im eigenen Garten wächst. Im Innenhof beim Gewerblichen Bildungszentrum an der Freiestrasse drehen am Samstagnachmittag die Besucherinnen und Besucher ihre Runde. Ein Kommen und Gehen und dennoch friedlich die Stimmung, es gilt das Schutzkonzept

Veronika Portmann, Initiantin offener Garten. Manuela Olgiati

«Es kommen immer mehr Leute», sagt Veronika Portmann. Die Initiantin des offenen Gartens und Mitorganisatorin der Pflanzenbörse ist überrascht vom grossen Interesse.

Schon vor dem offiziellen Start gaben Besucher ihre überzähligen Setzlinge ab. «Die Pflanzen sind alle beschriftet», sagt Kathrin Fröhlich an ihrem Stand. «Denn im Jugendstadium sind sie kaum zu erkennen.» Jemand sucht nach Kräutern, die gegen Viren helfen sollen. Ein anderer Besucher will seiner Mutter Krautstielsetzlinge nach Hause bringen. Gar neues Pflanzgut lockt mit der sogenannten Inka-Gurke.

Auch ein «Nötli» in die Spendenkasse tut's

Auch wer keine Pflanzen beisteuert, ist willkommen. Es tut’s denn auch ein «Nötli» in die Spendenkasse. Gediegen präsentieren sich die Pflanzen und Töpfe, die Gartenfreunde auf Tischen oder am Boden ausgelegt haben. Aus dem Überfluss der Gärten sind durch Staudenteilung Hauswurz, Feuerlilien und Raritäten im Angebot, ebenso Kräuter.

Aber nicht nur Pflanzen konnte man tauschen. Ebenso wichtig war der Austausch an Wissen und Erfahrung. Unter den Hobbygärtnern ist einiges an Fachwissen zu hören. Obwohl in den Töpfchen lediglich grüne Blätter in verschiedenen Formen und Schattierungen zu sehen sind, können viele problemlos die Eigenschaften der Pflanzen unterscheiden. Bodendecker brauchen wenig Pflege, sagt etwa eine Besucherin über ihre Wahl.

Zusätzlich ein Gartenflohmarkt

Im Frühling geht die Gartenarbeit nach dem langen Winter wieder los. Der Hobbygärtner weiss: Er muss die Beete für die Pflanzzeit lockern und aufräumen. «Anstatt Pflanzen wegzuwerfen, nützen sie jemand anderem», sagt Susanna Horber von Bioterra. Die Mitglieder der Regionalgruppe von Bioterra und dem Frauenverein Weinfelden organisieren zur Pflanzenbörse einen Gartenflohmarkt. Im Angebot Töpfe, Sachbücher oder Gartengeräte. Danebst gibt es eine vielfältige Auswahl an Wildstauden sowie Beeren- und Wildobstpflanzen. Beliebt sind Tomatensetzlinge, die sich zahlreich vom Sortiment abheben. Man diskutiert etwa über «Froschkönigs Goldkugel», die mit den grossen fleischigen Früchten, oder die Ananastomate, die Abnehmer findet.