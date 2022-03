Monatlicher Anlass Knatsch beim Wyfelder Fritig: Der Haussegen hängt schief – dabei wollen alle das Gleiche Am Freitag startet der Wyfelder Fritig in die neue Saison. Vorab haben die Gewerbetreibenden bekannt gegeben, dass sie einen eigenen Auftritt planen. Das passt den Detaillisten gar nicht. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.40 Uhr

Im Weinfelder Zentrum soll der Wyfelder Fritig die Leute mit speziellen Aktionen in die Läden locken. Bild: Andrea Stalder (1. Juni 2018)

Am 1. April startet der Wyfelder Fritig in die neue Saison. Wie ein schlechter Aprilscherz muten derzeit jedoch die Querelen rund um den Anlass an. Eine Gruppe von Gewerbetreibenden hat ein eigenes Konzept erarbeitet, mit welchem sie am Wyfelder Fritig auftreten wollen. Dem zugrunde liegen offenbar Unstimmigkeiten zwischen dem Gewerbetreibenden Heinz Schadegg und Wyfelder Fritig-Initiant David Keller. Man war sich wohl nicht einig über den Zweck und die Weiterentwicklung des Anlasses.

Nun melden sich jedoch auch mehrere Detaillisten, die mit dem Vorgehen der Gewerbegruppe nicht einverstanden sind. Eine davon ist Katharina Alder, die in der Rathausstrasse einen Buchladen führt. Mit folgenden Worten beschreibt sie die Situation: «Es tut mir extrem leid, dass das Projekt von David Keller einfach mit dem Bulldozer niedergewalzt wird. Die Gewerbler veranstalten nun eine zweite Wega. Der Reiz des Wyfelder Fritigs war doch das Feine, das Variable, jedes Mal was anderes, die zarte Klinge.» Ein von ihr geplantes Strassenfest hat sie bereits abgesagt, da nebenan mit den Gewerblern auf dem Pestalozziplatz nun zu viel los sei.

Die Detaillisten arbeiten nicht zusammen

Heinz Schadegg wehrt sich vehement dagegen, dass die Gewerbler auf dem Pestalozziplatz eine Wega veranstalten würden. «Uns geht es um die Sache und um eine Plattform. Diese wollen wir auch Vereinen zur Verfügung stellen und mit unseren Angeboten Familien anlocken», sagt er. Es solle ein Miteinander sein, man müsse innovativ bleiben, den Kunden etwas bieten. «Und wenn sie bei uns vorbeikommen, dann gehen sie auch noch weiter und schauen sich die Fachgeschäfte an», sagt Schadegg.

Heinz Schadegg, Gewerbetreibender in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Es sei aber schon problematisch, wenn diese dann nicht geöffnet hätten oder zu wenig bieten würden, merkt er kritisch an. «Ich finde, das grösste Problem ist, dass die Detaillisten nicht zusammenarbeiten. Da wäre eben die richtige Kommunikation nötig, das ist Knochenarbeit. Da müsste mehr passieren, auch von der Leitung her», sagt Schadegg. Schliesslich sei David Keller doch genau für die Zentrumsförderung angestellt. Diese Führung und die richtige Kommunikation vermisst er jedoch.

«Es reicht nicht, ein E-Mail zu schreiben, man muss eben mit den Leuten reden.»

Das läuft am Wyfelder Fritig Am Wyfelder Fritig vom 1. April zwischen 17 und 21 Uhr präsentieren sich 44 Geschäfte, Gastrobetriebe und Organisationen im Zentrum von Weinfelden. An der Frauenfelderstrasse macht unter anderem der Gemeinnützige Frauenverein einen Brockenstubenverkauf, bei Cinzia Design gibt es Sicherheitsberatungen, Streetfood serviert das Team des Restaurants Siemis und Livemusik, Bar und Burger gibt’s beim Weinkeller Felsenburg. An der Kirchgasse legen DJs bei der Geniessbar auf und entlang der Rathausstrasse serviert Die Mitte Weinfelden Suppe und der Leo Club Thurgau macht einen Spaghetti-Plausch mit Bar für einen guten Zweck. Auf dem Marktplatz gibt es Essensstände, den Koffermarkt sowie die Präsentation der neuen Kunst in der Kunstkabine. Vor dem Augenzentrum Ono geben HCT-Spieler Autogramme. Auf dem Pestalozziplatz präsentieren sich die Gewerbler mit viel Programm und im Kaffee famos können Interessierte in Zusammenarbeit mit dem Wollring warme Decken für die Ukraine stricken. Auf dem Rössli-Felsenplatz macht Attila Szilagyi Musik bei Madörin Früchte&Genüsse und im Hexenlabor der Apotheke Drogerie Hörmann können Salatmischungen, Körperpeelings und Raumdüfte hergestellt werden. (mte)

Einst für die Detaillisten eingeführt

David Keller, Initiant Wyfelder Fritig. Bild: Monika Wick

David Keller will sich zur Sachlage Wyfelder Fritig auf Anfrage nicht mehr äussern. Er betont jedoch, dass die Entstehung des Anlasses darauf zurückgeht, dass die Fachgeschäfte vor allem zu Messezeiten unter Kundenmangel leiden und man den Anlass deshalb explizit für sie geschaffen hat. Er verstehe jedoch sehr gut, dass die Gewerbler auch dabei sein wollen, dagegen spreche auch nichts.

Auch Lukas Madörin stört sich an der Art und Weise, wie die Gewerbler ihre Idee kommunizierten – oder eben genau nicht. «Da bekomme ich rote Püggeli, ich bin richtig hässig», sagt der Ladenbesitzer, der auch Mitglied der Kerngruppe ist. «Es ist ein Anlass für die Detaillisten», betont auch er. Und es gehe um das Verbindende und das Gemeinsame. Derzeit finde er eher, es sei ein «Ich gegen dich». «Wir Detaillisten kommen schlecht weg», konstatiert er.

Detaillisten haben zu unterschiedliche Interessen

Peter Kimpel, Vertreter der Fachgeschäfte im Gewerbeverein Weinfelden und Umgebung, gibt Heinz Schadegg zu einem gewissen Teil recht. «Der Wyfelder Fritig soll Weinfelden mit all seinen Facetten zeigen, da gehören die Gewerbetreibenden unbedingt dazu.» Zudem gibt er zu bedenken, dass die Detaillisten sehr unterschiedliche Interessen und Vorstellungen hätten.

Peter Kimpel, Vertreter Fachgeschäfte im Gewerbeverein Weinfelden. Bild: Mario Testa

Einen gemeinsamen Weg unter den Fachgeschäften zu finden, sei daher schwierig. «Es ist schon fast ein Mantra von mir, ich sage es immer wieder: Wir müssen Weinfelden gemeinsam weiterbringen. Weinfelden ist kein Entweder-oder, alles gehört dazu, und der Wyfelder Fritig ist nur ein Puzzlestein in der Vermarktung der Stadt.» Allerdings findet auch er, dass die Kommunikation seitens der Gewerbetreibenden nicht optimal war.

«Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass die Fachgeschäfte auch mitmachen können. Davon ist zuvor nichts bis zu den Detaillisten durchgedrungen.»

Eigentlich wollen alle das Gleiche

Der Haussegen hängt offenbar schief. Interessant ist jedoch, dass eigentlich alle Protagonisten das Gleiche wollen: einen tollen Anlass für Weinfelden. «Ich habe überhaupt nichts gegen die Fachgeschäfte, im Gegenteil», sagt Heinz Schadegg, der sich ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt sieht. Er betont noch einmal: «Es geht ums Miteinander und um die Sache, nicht um persönliche Querelen oder Detaillisten gegen Gewerbler, das stimmt überhaupt nicht.»

Dass der Wyfelder Fritig nun so negativ in der Landschaft steht, bedauert er. Auch alle anderen betonen das. Und alle wollen einen positiven Ausgang. Wie dieser aussieht, wird sich am Freitag zeigen. Doch auch da ist nach Wochen eitlem Sonnenschein Regen angesagt.

