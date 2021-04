Weinfelden Kleider ab 5 Franken: Caritas Thurgau hat nun auch einen Secondhandladen Am vergangenen Wochenende hat die Caritas Thurgau ihren Kleiderladen SunntigsGwand eröffnet. 21.04.2021, 11.30 Uhr

Ladenleiterin Petra Hoksbergen, Caritas-Thurgau-Geschäftsleiterin Judith Meier Inhelder und die stellvertretende Ladenleiterin Rita Oberholzer im Secondhandladen SunntigsGwand. Bild: PD

(red) Am vergangenen Samstag war es so weit. Die Caritas Thurgau eröffnete ihren Secondhand-Kleiderladen an der Rathausstrasse 32 in Weinfelden. Pünktlich um 9 Uhr wurde die Türe des Secondhandladens das erste Mal für die Kundinnen und Kunden geöffnet. Ladenleiterin Petra Hoksbergen und ihre Stellvertreterin Rita Oberholzer haben in den vergangenen zwei Wochen den Laden in eine ansprechende Boutique verwandelt.