Weinfelden: Simon Wolfer ist Mitte-Kandidat fürs Stadtpräsidium

Weinfelden Klare Sache bei der Kandidatenwahl: Simon Wolfer soll für die Mitte in den Wahlkampf ums Stadtpräsidium ziehen Am Donnerstagabend haben 42 Mitte-Mitglieder ihren Kandidaten für das Weinfelder Stadtpräsidium gewählt. Klarer Favorit der Anwesenden war der 42-jährige Rechtsanwalt Simon Wolfer. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 29.04.2022, 08.30 Uhr

Simon Wolfer ist Stadtpräsident-Kandidat für die Mitte Weinfelden. Bild: Sabrina Bächi

35 zu sechs Stimmen. Es ist ein klares Verdikt. Die 42 anwesenden Parteimitglied der Mitte Weinfelden haben sich am Donnerstagabend deutlich für die Stadtpräsident-Kandidatur von Simon Wolfer ausgesprochen. Mitbewerber und klarer Verlierer ist demnach Valentin Hasler. «Es ist natürlich eine grosse Enttäuschung», sagt er. Der Dämpfer hat ihm auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Woran das klare Resultat gegen ihn liegt, kann er sich nicht erklären. Dennoch will er der Politik weiterhin treu bleiben und sagt: «Ich kandidiere für den Stadtrat.»

Beide Kandidaten konnten bei ihren Präsentationen vor den Mitgliedern und einer gut gefüllten Galerie mit Gästen im Weinfelder Rathaus überzeugen. Hasler strich sein vielfältiges Engagement in Vereinen und Verbänden heraus. Bei Wolfer wird schnell klar: Ihm liegt das Vermittelnde. Als Mediator sei das beruflich auch sein Steckenpferd.

Strategische Überlegung eines Votanten

In der anschliessenden Diskussion unter Ausschluss der beiden Kandidaten benennt es ein Votant beim Wort: «Wenn wir strategisch denken, dann ist es wohl so, dass die bürgerlichen Parteien eher Simon Wolfer unterstützen. Das würde die Chancen erhöhen.» Was am Ende den Ausschlag gab, bleibt geheim. Klar ist, Simon Wolfer wird am 27. November nebst den bisher bekannten Kontrahenten Ueli Fisch und Roger Simmen als Stadtpräsident-Kandidat für die Mitte antreten. «Wir wollen den nächsten Stadtpräsidenten stellen», sagt die Weinfelder Mitte-Präsidentin Nicole van Rooijen-Rollier zu ihren Mitgliedern.

