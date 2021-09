Wanderausstellung in Weinfelden: Heidi und Tell in der Bibliothek

Weinfelden Kinder begegnen Heidi und Tell in der Regionalbibliothek Die Wanderausstellung «Expedition ins Geschichtenland» verweilt derzeit in Weinfelden und macht Schweizer Kinderliteratur für ein junges Publikum zugänglich. Johanna Lichtensteiger 26.09.2021, 17.30 Uhr

Bibliothekarin Helena Feusi steht vor einer Ausstellungstafel. Bild: Mario Testa

Wie viele Kinder wissen noch, was ein Tabourettli ist? Dieser Begriff der Schweizer Mundart für Hocker und die Geschichte von Heidi oder Tell können in der Regionalbibliothek Weinfelden kennen gelernt werden. «Die Wanderausstellung ‹Expedition ins Geschichtenland› des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) ist bis zum 23. Oktober bei uns», sagte Bibliothekarin Helena Feusi, «danach ziehe sie in eine nächste Bibliothek weiter.» Die Ausstellung sei anlässlich des 50-Jahre-Jubiläum des SIKJM entstanden.

«Die Ausstellung ist für alle in der Bibliothek zugänglich, so schlage ich einen Besuch mit dem Grosskinder vor. Schulklassen sollten jedoch anmelden.» Das Sachbuch «Atlas der Schweizerkinderliteratur» für Erwachsene, an das die Ausstellung angelehnt ist, behandelt die Entwicklung und Vielfalt der Schweizer Kinderliteratur.

Beim Eingang kann im Atlas der Schweizer Kinderliteratur geschmökert werden. Bild: Mario Testa

«Einige Themen daraus werden mit der Ausstellung für Kinder im Primarschulalter näher gebracht, darunter sind Krimis, Gefühle, Tiere, Mundart und verschiedene Romanfiguren», sagt die Bibliothekarin.

Kleine Entdecker mit Notizbuch

Um die Kinder in die Themen einzuführen, gibt es ein Entdecker-Notizbuch. «Zwei der zehn Ausstellungstafeln bieten Tonspuren und eine einen Heidi Film.» Das Entdecker-Notizbuch sei ein Aufgabenheft und biete mit Kreuzworträtsel und Aktivitäten Möglichkeiten zur Vertiefung. Die Kinder können mit den Tonbeispielen die Schweizer Mundart entdecken und Geschichtenerzählern Linard Bardill sowie Liedermacher Mani Matter zuhören.